輕鐵後生仔逃票想跑走！3港鐵職員包圍絕招KO　結局獲讚：做得好

【港鐵／輕鐵／逃票】乘搭港鐵必須支付車資。本港網絡流傳影片，指港鐵輕鐵濕地公園站月台有年輕男子逃票，被3名港鐵職員包圍抓捕，其間還掙扎想跑走，被職員機智「KO」。



影片引來網民熱議，批評年輕男「逃票」離譜，「港鐵職員做得好」、「逃票已經核突，仲要走，樣衰到極點」、「抵捉」。



本港網絡流傳影片，指港鐵輕鐵濕地公園站月台有年輕男子逃票，被3名港鐵職員包圍抓捕。（Threads@bob_bing8）

乘搭港鐵逃票隨時罰款！有網民於10月7日（星期二）在社交平台Threads發布影片，指港鐵輕鐵濕地公園站月台有年輕男子逃票，留言「仲想跑走😂😂😂」。

輕鐵白衣男逃票想跑走 遭3職員包圍KO

影片長12秒，見到輕鐵濕地公園站月台拍卡機旁邊欄杆，有1名年輕白衣男子被2名港鐵男職員包圍，白衣男奮力掙扎想推開職員逃跑但不成功。隨後有1名女職員加入「包圍」行動，白衣男想再轉移腳步逃走，惟職員即時反應「補位」阻擋。

輕鐵濕地公園站月台有1名年輕白衣男子被2名港鐵男職員包圍，白衣男奮力掙扎想推開職員逃跑但不成功。（Threads@bob_bing8）

輕鐵濕地公園站月台有1名年輕白衣男子被2名港鐵男職員包圍，白衣男奮力掙扎想推開職員逃跑但不成功。（Threads@bob_bing8）

輕鐵濕地公園站月台有1名年輕白衣男子被2名港鐵男職員包圍，白衣男奮力掙扎想推開職員逃跑但不成功。（Threads@bob_bing8）

隨後有1名女職員加入「包圍」行動，白衣男想再轉移腳步逃走，惟職員即時反應阻擋。（Threads@bob_bing8）

網民讚港鐵職員做得好

網民看過影片議論紛紛，指摘年輕男「逃票」離譜，「港鐵職員做得好」、「搭車畀錢」、「俾人捉實咗走條X咩」、「真係好樣衰，逃票已經核突，仲要走，樣衰到極點」、「抵捉」、「去濕地公園搭車唔拍卡，俾查飛職員夾住，真係好濕滯」。

輕鐵逃票可罰370元

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，10月7日1名男乘客在濕地公園站從輕鐵下車後，被在場港鐵人員查票，由於該乘客沒有繳付車費乘車，職員於是按《香港鐵路(西北鐵路)附例》向他徵收附加費。港鐵強調，為保障已付正確車費乘客的利益，港鐵職員不時於港鐵範圍內查票，確保乘客使用正確車票乘車，呼籲乘客必須繳付正確車資乘車，如遇查票亦應配合檢查。

根據《港鐵附例》，輕鐵乘客逃票可罰款港幣370元。