霸王餐？內地女屯門太興吃$40無付款　呻1原因所致：求好心人代付

【香港旅遊／霸王餐／十一黃金周】出外食飯要記得付款。有內地女於小紅書發相發文，指她日前光顧屯門時代廣場太興燒味餐廳，點了40多元餐點，但離開時忘記付款，直到返回內地才記起，難以付款，遂發文求助，「求一個好心人代付一下，我可以多轉點辛苦費」。



帖文引來網民熱議，有人笑言「好快（餐廳）門口會有你張相」。亦有大批網民認真幫忙，「要是能fps什麼的我就幫你付了」、「你官網找電郵跟他們說一下呀」。



十一國慶長假期有大批旅客來港。（資料圖片）

十一國慶長假期10月7日（星期二）結束，來港旅遊的內地客魚貫返回內地。但有內地女於10月8日在小紅書以「求助，在香港點的下午茶忘記買單了怎麼辦」為題發相發文，指自己在香港屯門用餐後沒有付款，求助要如何補回付款。

內地女屯門食餐後忘記付款 崩潰求助：求好心人代付

樓主表示，她於10月4日傍晚光顧屯門時代廣場的太興燒味餐廳，點了羅宋湯和雞翅，埋單40多元，惟待她返回江蘇核對賬單，才發現她當天忘記付款，原因是「當時坐在外擺，用得自助下單，走的時候誰都沒想起來」。

樓主表示，她於10月4日傍晚光顧屯門時代廣場的太興燒味餐廳，點了羅宋湯和雞翅，埋單40多元，惟待她返回江蘇核對賬單，才發現她當天忘記付款。（小紅書）

樓主稱，多次致電餐廳也是「忙音」，加上她已返回內地，難以付款，遂向網民求助，「哪位好心人能打香港號碼，聯繫一下怎麼買單啊？求一個好心人代付一下，我可以多轉點辛苦費」。

樓主稱，多次致電餐廳也是「忙音」，加上她已返回內地，難以付款，遂向網民求助。（小紅書）

網民出手相助

網民看過帖文議適紛紛，有人笑言「好快（餐廳）門口會有你張相」。亦有大批網民認真幫忙，「試著打了一下但商家沒接，等下再打看看，要是能fps什麼的，我就幫你付了」、「你官網找電郵跟他們說一下呀」。