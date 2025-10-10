女子洗車時「誤按電動窗按鈕」夾頸窒息慘死　疑欲拉手掣按錯送命

法國小鎮一處小鎮傳出罕見死亡意外，一名女子在清潔愛車時，疑似遭車窗夾頸，不幸身亡，消息傳出家屬難以接受。



英國《每日郵報》報導，這名不幸身亡的女子德爾莫特（Bernadette Delmotte）， 被發現倒臥在她的紅色快意500（Fiat 500）車內。

死者照片（viadeo.journaldunet.com）

點圖放大瀏覽：

她的友人貝阿特麗斯（Béatrice） 回憶悲劇發生當天：

情況太神秘了。我們以為她可能心臟病發作，或者有人想偷她的車並傷害她。但我們完全沒想到真正的原因。

根據調查，德爾莫特疑似為了拉手煞車，探身穿過車窗，不慎觸碰了車窗自動控制按鈕，此時車窗上升，夾住了她的頸部，導致窒息身亡。

貝阿特麗斯說：「看起來是手煞車沒有拉好，車開始往後滑。為了阻止車子，她探身穿過開啟的車窗去阻止它，但手碰到窗控鍵。等她站直時，車窗已經卡在她的頸部。」

法醫驗屍結果顯示，死因為窒息 （asphyxiation），警方排除他殺可能。這起意外讓家人悲痛欲絕，她的胞弟已致函飛雅特，說明姊姊的死因：

我並不是想要索賠 ，因為那也拿不回我的姊姊。我只是希望藉此事件提醒大家，避免類似悲劇再次發生。

相關文章：6歲女童內地酒店兒童泳池不幸溺斃！媽媽全程在旁 水深不到膝蓋

+ 23

延伸閱讀：

影/見鬼了？小米汽車鎖住後「自己開走」 車主嚇翻急追車

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】