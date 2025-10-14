女生乘火車遭一家英國人搶位！後續更衰氣瘋：原來英國人這麼沒品

在英國旅遊如遇到這種人的確會影響心情！有台灣女生於社交平台發布影片，指她一行人到英國乘搭從蘇格蘭到倫敦的火車時，有一家英國人坐了她們的位置，她們論理不果，即使站務人員到場對方仍不讓回座位，當中疑似英國母親更霸氣指「I am not stupid（我才不蠢）！」，而後續舉動更令她們傻眼，直斥「原來英國人這麼沒品。我實在是快氣瘋了，又無處發泄！」。



事件引來網民熱議，不少人批評離譜，「這家人明顯就是欺負老實人」，建議1招反擊，「這種情況鬧大就對了。直接問工作人員不趕走這群人，卻要你們有訂位的人去自己找位子是不是種族歧視」、「遇到這種，請直接暴怒開嗆，愈大聲愈好」。也有網民分享同類經歷，感嘆「真的很影響旅遊心情……」。



有台灣女生於社交平台發布影片，指她一行人到英國乘搭從蘇格蘭到倫敦的火車時，有一家英國人坐了她們的位置，她們論理不果，即使站務人員到場對方仍不讓回座位。（Threads@newpomelo126）

「不知道原來英國人這麼沒品！」該台灣女生於10月11日在社交平台發布影片，指她一行人在英國乘搭從蘇格蘭到倫敦的火車時，發現有一家英國人坐了她們的位置，她們上前反映，惟對方沒有理會，即使站務人員到場對方仍不讓回座位，「這一家英國人坐我們的位子還很不要臉的不起來，連站務人員跟他們說了他們還是死不起來。This family is so ridiculous（這家人太荒謬了）！」。

影片長逾3分鐘，見到樓主一行人找來站務員處理事件，站務員向這家英國人解釋座位問題，但對方一度反嗆站務員，直至影片結束也沒有站起身讓回座位。

樓主一行人找來站務員處理事件，站務員向這家英國人解釋座位問題，但對方一度反嗆站務員。（Threads@newpomelo126）

後續更衰氣瘋：不講理的一家人

樓主補充，後續多次請站務人員處理，但站務人員說沒辦法請警察，故這家英國人繼續佔着她們的位子直到終點站，甚至在座位上玩撲克牌，令樓主憤怒傻眼，「我實在是快氣瘋了又無處發泄！心裏一直在想，如果在台灣的話應該直接請鐵路警察來處理了吧。蘇格蘭愛丁堡一直給我們的感覺都很好很有禮貌，跟我們講話很溫柔，沒想到要從蘇格蘭到倫敦的火車上會發生這種事，遇到不講理的一家人」。

樓主又不滿鐵路公司處理方法，「鐵路公司他就只說可以坐其他空位而已，也沒有要退款的意思，真佩服他們的處理方式」。

網民批離譜 教絕招反擊

網民看過影片紛紛批評離譜，建議樓主絕招反擊，「這種情況鬧大就對了。直接問工作人員不趕走這群人，卻要你們有訂位的人去自己找位子是不是種族歧視，然後全程錄影，傳給火車公司的客服，問他們是不是歧視亞洲遊客。總之鬧大才是正解，不需要溫良恭儉讓」、「遇到這種，請直接暴怒開嗆，愈大聲愈好」、「明顯就是欺負老實人，如果是我，我會拉高音量說話，並且直接告訴他們他們丟了自己國家的臉」、「最後就是誰最不講理誰贏」。

也有網民分享類似經歷，「我在歐洲也遇過……拿着訂位的紙給對方看，對方看也不看，只會說那不是他的問題（難不成是我的問題），請了站務人員，也是叫我們找空位坐（但我的位置，價格是不一樣的，我訂的是比較貴的⋯…）真的很影響旅遊心情……」、「住了倫敦3年，英國人根本不守秩序，亦太自我，討厭的地方」。