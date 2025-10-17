她因胰臟炎呼吸衰竭昏迷　醒來後問孩子下落　丈夫：在另一個地方

一名懷胎八個月的孕婦因胰臟炎引發呼吸衰竭，緊急至林口長庚醫院就醫，卻不幸胎死腹中。



家屬控訴醫院延誤治療導致悲劇發生，醫院則回應已依常規處置。這起醫療爭議已召開調解會議，但因雙方訴求不一致而破局。這個家庭正經歷著巨大的悲痛，特別是母親從昏迷中醒來詢問孩子下落時，丈夫不得不善意欺騙她孩子「在另一個地方」，以免影響她的康復。

一名懷胎八個月的孕婦因胰臟炎引發呼吸衰竭，緊急至林口長庚醫院就醫，卻不幸胎死腹中。家屬控訴醫院延誤治療導致悲劇發生，醫院則回應已依常規處置。（Youtube@TVBS NEWS）

黃先生受訪講述事情經過：

+ 9

黃先生痛心地表示，去年他的妻子懷了第二胎，因為胰臟炎引發呼吸衰竭及血液酸中毒，緊急到林口長庚醫院就醫。他指控醫院期間僅測了兩次胎心音，沒有進行其他預防監控。黃先生強調，從凌晨3點到隔天中午12點多這段時間，醫院沒有進行進一步檢查或給予氧氣，直到妻子休克時才發現為時已晚，導致胎兒沒有心跳，孩子保不住了。

這起悲劇不僅影響了夫妻倆，也讓他們的大孩子感到困惑。黃先生哽咽地說，他的大孩子經常問：

弟弟呢？弟弟什麼時候要回來？弟弟什麼時候要跟我們玩？

這些天真的提問讓這位父親更加心碎。

對於這起醫療爭議，醫事管理科科長洪健翔表示，病人因急性胰臟炎到院治療，在急診和住院期間都已依照常規給予相關處置。醫院對於這不幸結果深感遺憾，並已與桃園市政府和衛生局召開醫療爭議調解會，由一位醫療專家和一位法律專家擔任調解委員，但因雙方訴求不一致，調解最終不成立。

婦產科醫師建議，懷孕母親應特別留意胎動減少或產檢時發現胎兒營養不良的情況。胰臟炎屬於高危險疾病，當母親狀況不佳時，醫院通常會進行24小時不間斷的胎心音監測，醫師也會依據當下情況做出專業判斷。

黃先生回憶，妻子在經歷一個月的昏迷後醒來，第一件事就是詢問孩子的下落。為了不影響她的康復，丈夫只能善意地告訴她，孩子「在另一個地方」。這個家庭正面臨著難以彌補的傷痛，而醫療爭議的解決之路似乎還很漫長。

相關文章：孕婦求剖腹產被拒 醫生狂推肚「大便從陰道排出」恐怖原因嚇壞人

+ 6

延伸閱讀：

台東「未成年懷孕」居全國之冠 保險套失效？ 醫師這麼說

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】