LuxyGirls火辣美女成員驚揭被老闆潛規則　要求深夜「秘密練習」

美式啦啦隊LuxyGirls向來以火辣的舞蹈風格與性感服裝，在職籃舞台與各運動賽事炒熱氣氛。



高人氣「顏質擔當」的成員夏芝在接受《中天新聞》專訪時也透露，自己從內向的小女生到如今能大方展現健康美，且能兼顧歌唱事業，都是因隊上所有人都很善良無私，讓她無形中成為一個自信的女生。

夏芝身材高䠷擁有許多粉絲。（中天新聞網授權使用）

擁有172厘米的身高，夏芝既是LuxyGirls的人氣隊員也是創作歌手，發行過單曲《Pretty Day》，還參加過女團選秀節目《DD52》，前陣子她更在球團YT頻道透露多年前懷抱藝人夢想，沒想到被信任的經紀公司老闆情感操控（PUA），要求深夜「秘密練習」遭毛手毛腳，那段黑暗時期遭言語與恐嚇控制，「被強迫的感覺」對她來說是相當可怕的過程。

點擊圖輯查看夏芝揭自己之前被PUA的經歷：

+ 30

回想剛進入LuxyGirls時，因為上一段經歷不太好，所以夏芝相當謹慎心存觀望：

尤其是那麼多女生的團體，大家看來又有點距離感，但慢慢先參加過幾場活動後，才發現大家都很親切，也漸漸放下心防。

坦承原先並沒有深入了解，加入LuxyGirls後才感覺隊上氛圍很陽光又熱情。

點擊圖輯查看夏芝的更多照片：

+ 18

資深隊員泡泡更爆料夏芝剛進隊就被她「扒光了」，原來是有一個活動因為必須快速換裝，要求夏芝手腳快點不能遮東遮西：

結果沒想到把夏芝嚇壞了。

而在看到每位隊員都能獨立處理事情，夏芝也從原本一切聽從經紀人安排，成長為更有自我想法的女生。

以前一開始會擔心尺度而不敢加入LuxyGirls，現在反而覺得穿上啦啦隊服更有自信。

夏芝笑說主要是心態問題，來到LuxyGirls後她也打開了自己，比方說以前覺得自己不會跳舞，但後來發現大家可以一起包容進步，也了解到審美不是只有一種，每個人都值得被欣賞和看見，不管男生或女生，不需要過於在意世俗眼光，只要覺得自己想做的事情，勇敢去試試看就對了。

延伸閱讀：

KT巫師啦啦隊女神籃球初體驗 鄭熙靜小秀魔笛舞

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】