再有韓國超人氣啦啦隊女神赴台發展！自選這中文名　原因超搞笑

韓國知名啦啦隊「水原女神」金吉娜（김진아，KIM JINA）宣布與台灣經紀公司首湛創意簽訂台灣區全經紀合約，正式展開台灣發展。



這位在韓國擁有超高人氣的啦啦隊女神，也預告即將在台灣職業賽場與粉絲相見。

金吉娜與首湛創意簽下台灣區全經紀約。（首湛創意）

金吉娜是KBO韓職棒球啦啦隊水原KT巫師的當家花旦，因出眾外型與活力表現，被球迷封為「水原女神」。她曾在2024年台韓職籃交流賽隨隊來台，掀起話題，今年更受邀參與TPBL台啤永豐雲豹主題活動，在桃園與球迷共度球賽。

金吉娜也分享簽約初衷：

前面幾次來台灣印象非常好，球迷真的很熱情，那時就有想法，有機會一定要來台灣發展，體驗不同的應援文化，所以把握這次的機會，聊過幾次很快就決定簽約，很期待能夠在台灣跟大家一起應援！

金吉娜日前宣佈擔任品牌大使。（首湛創意）

過去在台灣有多個中文譯名的她，這次親自挑選「吉娜」作為新名字。

吉娜跟我名字的韓文發音比較相近！我很喜歡這個名字。而且我被誇獎的話也很有趣，『吉娜，棒！』，我知道這跟中文諧音『吉拿棒』（西班牙油炸鬼）。

她開心地說。

金吉娜表示，許多韓國啦啦隊在台灣都有亮眼表現，讓她對異地發展更具信心。上週在三創生活園區品牌大使記者會上，現場湧現的人潮讓她感到驚喜：

沒想到有那麼多人與媒體們來，已經等不及開始台灣的旅程了！

經紀公司也透露，未來將在台灣職業運動賽場亮相，期待與台灣球迷相見歡。

