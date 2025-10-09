台啦啦隊女神幫詐騙集團洗黑錢　被捕仍喊冤稱非同黨　遭法院打臉

職籃台新戰神啦啦隊女神「闕闕」，因將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用，協助詐團收取詐騙款項高達99萬餘元（台幣，下同，約25萬港元），並企圖依詐團指示，將帳戶內金額轉出購買虛擬貨幣，幸因銀行風險控制機制而失敗。



桃園地院近日審理此案，依違反洗錢防制法判處「闕闕」有期徒刑3月，得易服勞役，併科罰金3萬元，緩刑2年。

闕闕（Instagram@qwl_0413）

判決指出，「闕闕」於2023年底將其渣打銀行帳戶提供給綽號「瑋祥」所屬的詐騙集團使用。該詐團於2024年1月5日以假投資詐術誆騙張姓女子，使其匯入99萬2千元至「闕闕」提供的帳戶。「闕闕」隨後依詐團指示，於同日下午欲將款項轉出用以購買虛擬貨幣，意圖讓詐團順利隱匿不法所得來源及去向，所幸因渣打銀行風險控制機制限制提領而洗錢未遂。

案經被害人報案，檢警追查發現詐團使用的帳戶是「闕闕」所有，將她通知到案調查。「闕闕」坦承提供帳戶給他人是為求職，聲稱不知對方是用來詐騙，且自己並未從事詐騙行為。法院勘驗「闕闕」與詐團成員「瑋祥」間的對話紀錄，發現所謂的工作不需特殊學經歷，只需提供帳戶、待匯入款項後，代購虛擬貨幣交付「瑋祥」即可。

法院認定「闕闕」非僅提供帳戶予詐欺份子使用，更參與後續提領行為，所為是犯詐欺取財罪、洗錢未遂罪之直接正犯，而非幫助犯。法官審酌「闕闕」因此案已深切記取教訓，且已與被害人達成調解，審結判處3月徒刑，得以每日1千元易服勞役，併科罰金3萬元，緩刑2年，並沒收已匯入渣打銀行的洗錢標的99萬2千元。

戰神啦啦隊「闕闕」涉詐欺洗錢遭判刑3月，稱誤信徵才廣告成冤枉共犯。（Instagram@qwl_0413）

本名闕婉玲的「闕闕」，今年已多次登上新聞版面。今年7月19日晚間，她曾在桃園市中壢區中平商圈遭3名便衣警察盤查，事後於社群平台Threads發文描述事件經過，表示被警方包圍拉扯，讓她嚇到喊救命，引起社會關注。

