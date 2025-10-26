尷尬！鄉音大媽向7-11男職員求「摸你碌X」　真相爆笑竟是這飲品

購物這樣說是「公然性騷擾」？有港男於社交平台發帖表示，有阿嬸到7-Eleven（7-11）便利店購物時，竟向男職員說「我想要摸你碌X」，他誤以為阿嬸想摸男職員下體，質疑是性騷擾，惟當他準備幫男職員報警，才發現「摸你碌X」原來是這款飲品，尷尬大了。



帖文引來網民熱議，不少人看後爆笑，並分享同類經歷；但亦有人質疑是「作故仔」，「7仔係自助式，唔係店員幫你搵貨品」、「呢啲笑話，廿幾年前就有」。



有港男表示，有阿嬸到7-Eleven便利店購物時，竟向男職員說「我想要摸你碌X」，當他準備幫男職員報警，才發現「摸你碌X」原來是這款飲品。（資料圖片）

誤會大了。該港男於社交平台Threads以「我今日去7仔差啲嚇到要報警」為首發文，指他日前到7-Eleven排隊結賬時，前面阿嬸突然向男職員說「唔該！我想要摸你碌X」。樓主聞言震驚，以為阿嬸「性騷擾」想摸男職員下體，「咩話，我聽到真係眼都凸X埋，乜而家啲阿嬸咁癲，公然性騷擾？」。

樓主指，他日前到7-Eleven排隊結賬時，前面阿嬸突然向男職員說「唔該！我想要摸你碌X」，以為阿嬸「性騷擾」想摸男職員下體。（AI生成圖片）

阿嬸向男職員說「摸你碌X」 原來想買這飲品

然而真相往往十分「單純」。樓主準備問男職員是否需要幫忙報警，才發現阿嬸說的「摸你碌X」，原來是飲品「茉莉綠茶」，只是口音問題導致誤會。

阿嬸說的「摸你碌X」，原來是飲品「茉莉綠茶」。（網絡圖片）

網民爆笑：你自己心邪咋？

網民看過帖文議論紛紛，不少人爆笑，「笑死」、「呢個好笑」、「俾你嚇親」、「你自己（心）邪咋，係嘛？」。亦有人分享同類經歷，「我都聽過一個都好好笑，一個譚仔口音嘅7仔姐姐，顧客去到收銀畀錢，姐姐：多謝$XX，先生要唔要試下『熱嘅薄荷糖』，顧客：有『熱嘅薄荷糖』？（佢覺得好特別，開始動搖想試下），嘟完錢，顧客見到姐姐擺喺櫃面嘅係一包『易極薄荷糖』」。

但也有人質疑是「作故仔」，「7仔係自助式，唔係店員幫你搵貨品」、「太Over太作狀，重作啦」、「呢啲笑話，廿幾年前就有」。