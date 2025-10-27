Tesla男司機倒車狂撞垃圾桶　下秒竟這樣解決　網民嘲：手車好渣

倒車技術仍有待改善！網上流傳1段「車cam（行車記錄儀）」影片，有Tesla男司機於跑馬地源遠街窄巷倒車，欲掉頭駛離時，不斷撞到路邊垃圾桶，最終司機更要下車搬開垃圾桶才成功離開，整個過程費時約2分鐘。



影片引來不少網民嘲諷司機倒車技術差劣，「明明一早褪後扭啲右軚，褪到去條路嘅盡頭扭返左回直架車，跟住再掉頭，1分鐘內搞掂嘅事，佢係要搞到咁複雜」、「當年邊個考牌官畀佢合格的，手車咁X屎都合格到」、「佢連褪車幾時扭左定扭右都未搞得清，不如搭地鐵算啦」、「男人嚟講，佢手車都算渣！左扭右扭都係黐住個垃圾桶」。



港男駛入跑馬地源遠街時，前方正有1輛Tesla在倒車，故他也倒車及停下讓Tesla先離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該港男於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文表示，「好驚！佢未走我真係唔敢離開！」。他分享1段約2分鐘「車cam」影片，見到事發於10月26日下午近5時，他駛入跑馬地源遠街時，前方正有1輛Tesla在倒車，故他也倒車及停下讓Tesla先離開。

Tesla男司機倒車狂撞垃圾桶

怎料，Tesla司機倒車時不斷扭右軚，致車輛非常貼近路邊垃圾桶，多度擦撞，其後更因貼着垃圾桶倒車，令垃圾桶轉了90度圈。司機見無法解決問題，於是下車搬開垃圾桶，並見到司機是名男子。將垃圾桶移開少許後，司機終於成功倒車，掉頭離開。

網民嘲：T車永遠有驚喜

網民留言嘲諷，「T車永遠有驚喜」、「仲要落車嗰下真係笑咗」、「Tesla系統表示：左邊車身好痕呀好痕呀，好痕呀好痕呀，好痕呀，自動用個垃圾桶卒下先」、「佢好鍾意個垃圾桶喎，係咁錫佢」、「平時練習用開雪糕筒，可惜呢個係垃圾桶」、「其實將架車扭近個垃圾桶仲難過駛開架車，技術少啲都唔得」、「再唔得拆X埋條樓梯佢」、「個牌喺邊度印㗎？」。

有網民表示，「第一次睇車cam片睇到咁肉緊，一路睇一路擔心會唔會撞到啲人啲狗，最後會唔會撞到cam主，如果我係cam主應該驚足全程都似」，又讚賞樓主倒車讓出更多空位，以免相撞，「cam主好聰明，好有警惕心」、「真正嘅防禦式駕駛」。

司機見無法解決問題，於是下車搬開垃圾桶。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民無奈：做乜係都要扭右軚

有網民點出Tesla司機未能順利倒車原因，「好多次其實直後都已經走到，佢做乜X係都要扭右軚」、「車尾方向佢都唔識，愈攞愈埋垃圾筒，橫巷倒後又冇偷位，就知佢瀨嘢！」、「根本都未識操控部車，剩係識向前向後同加速」。