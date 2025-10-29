日本大學圖書館進門全靠「踩飛石跨水池」　網民：RPG遊戲機關？

你見過進圖書館得先「過水池跳石頭」的嗎？



日本福島縣會津大學的附屬圖書館就因為這樣「別具一格」的設計，在網上火了一把，當然，是被吐槽火起來的！

日本會津大學附屬圖書館的設計被網民改圖並戲稱：「RPG遊戲裏的機關，總感覺會有怪獸擋路。」（sta_labo@X）

按圖放大看日本會津大學附屬圖書館的相片：

+ 5

事情是這樣的，有日本網民發文稱，去這所大學的圖書館，進出竟然得跳過水池中的「飛石」！該圖書館的東邊出入口，正對着一片水池，學生想進去得先跨過幾塊間隔半米的飛石，稍有不慎就可能踩空濺一身水，甚至懷裏的書還可能直接泡湯！

其實只是為了進個圖書館，這設計，一下子就引發了網民們的熱議：

「冬天結冰後？祝你好運。」

「可以阻止醉漢進入圖書館。」

「設計師和採用的人，應該都不看書的吧」



要知道，圖書館通常最怕潮濕，這不僅讓濕度管理難上加難，書籍發霉的風險怕是直線上升。

網民們紛紛表示：

「這設計，真是讓人哭笑不得！」

「感覺每年會發生57次左右，因為跌倒導致書籍泡水的意外。」



還有網民調侃說：

「這設計簡直是RPG遊戲裏的機關」

「總感覺會有怪獸擋路呢」



其實，這圖書館總共有三個出入口，這個水池出入口只是其中之一。但即便如此，還是引來了不少畢業校友的吐槽：

「竟然是我的母校，以前也很怕走這條路，所以每次都寧願繞一大圈進去。而且這裏明明很容易下大雪，明顯是設計失誤。」

「想說怎麼那麼眼熟，原來是我母校，我記得只走過這裏一次，後來就都走其他出入口了。」



但玩笑歸玩笑，大家最疑惑的還是：好好的圖書館，為啥非得和「水」較勁？有人猜測設計師想搞「禪意風」，也有人調侃：

設計師可能真的忘了圖書館是放書的……

那麼，你們怎麼看這個設計？是「庭院美學」還是純屬添堵呢？

【延伸閱讀】金字塔上溫書是什麼感覺？瘋傳海外建築師AI作品 還有LEGO自修室

+ 15

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】