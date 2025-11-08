私家車高速欄截！單車男撞至翻車倒地　網民斥司機危駕：意圖謀殺

到底發生甚麼事，私家車才會撞向單車？網上流傳1段車cam（行車記錄儀）影片，有私家車於左線扭軚高速駛往馬路邊再急煞停，令後方1名貼着馬路邊前行的單車撞到車身，單車男當場撞至向前翻車倒地。



影片引來網民質疑私家車司機與單車男應在事前發生過爭執，「似係專登閘條單車友」、「特登閘埋去㗎喎，一定有前傳」，不少人批評私家司機的行為，怒直「絕對係危駕，今次唔係單車錯」、「直頭意圖謀殺」。



車cam見到私家車於左線扭軚高速駛往馬路邊再急煞停，令後方1名貼着馬路邊前行的單車撞到車身，單車男當場撞至向前翻車倒地。（Threads@jooohhhhnnnyyyy）

有港男於Threads發文發片問道：「危險駕駛？」車cam影片顯示，事發於11月4日，片主駕車於中線行駛，左線則有輛私家車與貼着馬路邊踩單車的男子並排往前，私家車車速頗快，司機亦明顯扭軚逼近單車男，似是想截停對方。

私家車閘停單車 單車男撞至翻車倒地

緊接着，單車男收掣不及，直撼向私家車車尾，隨即向前翻車倒地，涉事私家車及片主一同停下，影片就此結束。

私家車司機明顯扭軚逼近單車男，似是想截停對方。（Threads@jooohhhhnnnyyyy）

單車男被私家車車尾撞到，隨即向前翻車倒地。（Threads@jooohhhhnnnyyyy）

單車男被私家車車尾撞到，隨即向前翻車倒地。（Threads@jooohhhhnnnyyyy）

網民：似係專登閘條單車友

網民批評私家車司機，「盲定無牌，咁都撞」、「駕照係用雞腿換嚟嘅吧」，又質疑「冇睇過鏡直接扭軚」、「咁樣閘點睇都唔係不小心」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。