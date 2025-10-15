將軍澳私家車駛上單車徑！港男斥黐線　網民籲報警：撞死無命賠

私家車違規駛入單車徑，實在危險！有港男在社交平台分享影片，指在將軍澳海濱長廊發現有私家車竟然駛上單車徑，而其後方正有人踏單車，附近亦有不少市民行走，故拍片斥「喺條單車徑開車，黐線」。不少網民怒轟私家車司機罔顧安全，認為應舉報對方，「撞死無命賠」、「佢以為自己揸緊坦克車」、「影到車牌就做佢啦」。



根據香港法例《道路交通(交通管制)規例》第374G章，任何汽車非法使用或駛入單車徑，最高可被判處罰款2,000元。



將軍澳有私家車被直擊違規駛上單車徑。（「threads＠samuelwong_2019」影片截圖）

將軍澳私家車「駛上海濱長廊單車徑」 目擊港男：黐線

該港男在threads帳號「samuelwong_2019」上傳影片，表示「點解單車徑可以揸車，係咪拉得」。從影片中可見，1輛黑色私家車駛上將軍澳海濱長廊的單車徑，而其後方正有踏單車人士尾隨，附近行人路亦有不少市民行走，有人見狀紛紛向私家車投以詫異目光，而樓主亦不禁於片中質疑「乜料呀，喺條單車徑開車」、「黐線」。

1輛黑色私家車駛上將軍澳海濱長廊的單車徑。（「threads＠samuelwong_2019」影片截圖）

後方正有踏單車人士尾隨，附近行人路亦有不少市民行走。（「threads＠samuelwong_2019」影片截圖）

網民斥危駕：撞死無命賠 建議致電1823舉報

許多網民狠批涉事司機罔顧途人安全，「走捷徑」、「撞死無命賠」、「所以都話，幾多個轆都係路權」、「佢以為自己揸緊坦克車」、「影到車牌就做佢啦」、「1823送佢一程」、「可以報得警」。不過有人指出，只要牽涉1點司機則不算違法，「有批文係可以，包括維修外判商、紀律部隊、同官員」。

汽車駛入單車徑 最高可被判處罰款2,000元

根據香港法例《道路交通(交通管制)規例》第374G章，任何汽車非法使用或駛入單車徑，最高可被判處罰款2,000元。若然造成嚴重事故或人命傷亡，更有機會被控危險駕駛，甚至被判監禁。

（threads＠samuelwong_2019）