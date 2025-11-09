港鐵女KOL屈大叔偷拍：直覺係就係　大叔現身反擊　品牌割席絕了

「偷伯」爭議時有發生。1名擁有多個廣告代言的女KOL日前於社交平台發布影片，公審1名大叔在港鐵車廂內「偷拍」她，並列出大叔6大「罪狀」，揚言「女士們你直覺覺得係偷拍就係偷拍！」。



公審帖文引來網民爭議，更引出疑似大叔本人發帖文澄清自己沒有偷拍，解釋自己因手指有傷才會調整姿勢托起手機，大呻無辜，「無啦啦被人話係偷拍埋來影我」。網民也風向逆轉，批評該KOL根本沒有「偷拍」證據，「其實冇證據嘅話，咁樣即係等於誹謗」、「以為個個都偷影佢」，也會令真正女受害者處境更難堪。



事件極速發酵，該KOL即日刪帖，聲稱已與大叔私下解決，惟未能平息公憤，更有網民發起抵制該KOL有份宣傳的品牌，而且有品牌更發帖火速與該KOL割席，令她後續更慘。



指控別人偷拍不需要證據？事緣該女KOL於11月7日在社交平台Threads發布影片，指在港鐵車廂內被大叔偷拍，並列出大叔6大罪狀，包括「偷偷舉機」、「發現我反拍」、「仲夠膽影」、「無癮」、「扮晒嘢捽電話」、「正式收X」，更揚言「女士們你直覺覺得係偷拍就係偷拍！」。

女KOL公審大叔偷拍：直覺覺得係偷拍就係偷拍

從影片見到，樓主站在車廂門邊，對面穿藍色風衣大叔正舉起手機按動，但鏡頭似乎未見對準樓主，而大叔除了一開始看了樓主一眼，其餘時間都在看手機畫面。影片亦見到，大叔右手手指尾包裹了膠布及指托，明顯受傷。

大叔舉起手機按動，但鏡頭似乎未見對準樓主，而大叔除了一開始看了樓主一眼，其餘時間都在看手機畫面。（Threads影片截圖）

大叔現身澄清無偷拍：真係好無辜

帖文引來網民關注，起初有人聲稱「呢個好似俾人影過幾次，都係偷拍俾人斷正」，令樓主更堅持大叔偷拍她。然而疑似涉事大叔隨後在Threads發帖文呼冤，解釋自己因手指有傷才會以影片中的姿勢托起手機，「真係好無辜，整親手指要係咁調整姿勢托住部手機，無啦啦被人話係偷拍埋來影我，我影返你好正常吧」，又說如感覺被人偷拍，應該報警處理，而非憑1張相片或1段影片「人格謀殺」他。

另有聲稱是大叔「親戚」的網民留言，指大叔當時是「專心打緊機」，根本冇留意到其他人，「反而係佢中途察覺到你不斷望住佢，仲感覺到你喺度偷影佢，令佢覺得好唔自在。佢只係見你係女仔，唔想當面同你對質，所以先冇出聲」，強調「叔叔平時為人正直，同屋企人關係都好好。希望你喺公審人之前，先搞清楚事實」。

網民風向逆轉：無證據等於誹謗

疑似大叔澄清後，事件風向逆轉，大批網民指摘該KOL根本沒有「偷拍」證據，「其實睇多幾睇，大叔隻手係掃緊嘢，我覺得真係似打機」、「樓主話人偷拍，點知原來你先係偷拍人哋嗰個」、「有被逼害妄想症以為個個都偷影佢」、「以為自己邊位？打機就屈人偷影佢，黐線」、「其實冇證據嘅話，咁樣即係等於誹謗」、「其實佢係唔係博俾人哋關注佢，講真我完全未見過呢個人，居然佢都有廣告」。亦有網民擔心，樓主做法會令真正被偷拍女受害者處境更難堪。

女KOL預告「下次再post」 惹公憤即日刪帖：已私下解決

事件持續發酵，樓主起初沒有道歉認錯，反嗆其貼文「只對女性講」，並預告「下次再post過」。惟面對網民「圍攻」，樓主即日刪除帖文，聲稱已與大叔私下解決。

有網民發起抵制樓主有份宣傳的品牌。（網絡圖片）

網民發起抵制女KOL代言品牌 有品牌「割席」

可是仍未能平息公憤，更有網民發起抵制樓主有份宣傳的品牌。群情洶湧下，有品牌發文稱已與樓主終止合作，「大家好，對於近期某合作的KOL所發生的事件和個人行為，我們深感抱歉。我們高度重視此事，並已立即採取行動，並要求該KOL刪除所有相關的合作內容。我們將嚴肅對待此事，並採取必要措施，確保類似事件不再發生。感謝大家的體諒與支持」。不過，大部份品牌暫未有公開回應。