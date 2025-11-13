六合彩頭獎近10期驚現「神秘規律」！這組號碼成關鍵　網民：神奇

【六合彩／頭獎／金多寶／六合彩攻略】中六合彩頭獎是不少人夢想，扭盡六壬拆解中獎密碼。有港男就在網上研究六合彩發圖發文，仔細分析過去10期六合彩頭獎號碼後，發現當中有「神秘規律」，竟然每期都有「這類型數字」。



網民看後議論紛紛，有人嘖嘖稱奇，「咁神奇？」，但亦有網民認為是平常事，「有都好正常」、「大驚小怪，有乜咁出奇？」。



中六合彩頭獎是「命中注定」還是「數學規定」？該港男於Facebook群組「齊齊研究六合彩！」發布六合彩過去10期攪珠結果截圖，疑發現當中有「神秘規律」，關鍵是1類型數字 ── 「雙連號碼」，「唔知有無眼花花睇錯，好似連續十期都有雙連號碼」。

從截圖看到，1月11日（25/120期）六合彩攪珠結果是18號、20號、28號、37號、38號、40號，特別號碼41號，其中37號及38號就是「雙連號碼」。其餘9期分別有「16、17」、「40、41」、「19、20」、「45、46」、「6、7」、「24、25、26」、「8、9」、「17、18」、「11、12」。

網民拆解玄機：神奇 vs 平常事

帖文引來網民熱議，有人感到驚奇，「咁神奇？」。不過也有網民認為是平常事，「有都好正常」、「大驚小怪，有乜咁出奇？」、「好出奇咩，雙連號碼有48組，唔通你要買晒？」，但亦布網民反駁，「人哋都係分享下，個個就衝出嚟『有咩出奇』」。