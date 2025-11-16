六合彩頭獎連續11期現「神秘規律」！這組號碼成關鍵 網民：神奇
撰文：布萊恩
出版：更新：
【六合彩／頭獎／金多寶／六合彩攻略】中六合彩頭獎是不少人夢想，扭盡六壬拆解中獎密碼。有港男就在網上研究六合彩發圖發文，仔細分析過去11期六合彩頭獎號碼後，發現當中有「神秘規律」，竟然每期都有「這類型數字」。
網民看後議論紛紛，有人嘖嘖稱奇，「咁神奇？」，但亦有網民認為是平常事，「有都好正常」、「大驚小怪，有乜咁出奇？」。
中六合彩頭獎是「命中注定」還是「數學規定」？該港男於Facebook群組「齊齊研究六合彩！」發布六合彩過去11期攪珠結果截圖，疑發現當中有「神秘規律」，關鍵是1類型數字 ── 「雙連號碼」，「唔知有無眼花花睇錯，好似連續十期都有雙連號碼」。
過去11期六合彩頭獎都有「雙連號碼」
從截圖看到，1月13日（25/121期）六合彩攪珠結果是10號、11號、28號、30號、37號、39號，特別號碼15號，其中10號及11號就是「雙連號碼」。其餘10期分別有「37、38」、「16、17」、「40、41」、「19、20」、「45、46」、「6、7」、「24、25、26」、「8、9」、「17、18」、「11、12」。
網民拆解玄機：神奇 vs 平常事
帖文引來網民熱議，有人感到驚奇，「咁神奇？」。不過也有網民認為是平常事，「有都好正常」、「大驚小怪，有乜咁出奇？」、「好出奇咩，雙連號碼有48組，唔通你要買晒？」，但亦布網民反駁，「人哋都係分享下，個個就衝出嚟『有咩出奇』」。
