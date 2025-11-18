冷鋒襲港多區僅12℃！3動作即保暖　禦寒8大Tips　羽絨4隱患會爆炸

【天文台／天氣消息／氣溫／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流／寒潮／冷鋒】冷鋒殺到，香港天氣轉寒冷！天文台預測，香港星期三（11月19日）至星期四（11月20日）市區最低氣溫只有14℃至15℃，上水、大埔、沙田、將軍澳等分區氣溫更只有12℃。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

踏入11月中旬香港天氣轉寒冷！天文台預測，星期二（11月18日）本港天氣顯著轉涼，而受強烈東北季候風影響，預料今晚本港天氣顯著轉涼，明早市區最低氣溫在14度左右，新界部份地區寒冷。天文台又提醒，風寒效應會較為明顯，市民要留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

市區最低氣溫14℃ 上水等多區只有12℃

根據天文台九天天氣預報，未來幾天氣溫逐步下降，星期三市區最低氣溫跌至14°C，星期四最低氣溫亦只有15°C，隨後數天最低氣溫逐步回升。

而根據天文台分區天氣預報，11月19日至11月20日多區氣溫只有12°C至13°C，其中青衣、屯門、西貢及長洲只有13°C，上水、大埔、沙田及將軍澳更只有12°C。

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾凍▼▼▼

11月19日至11月20日多區氣溫只有12°C至13°C。（天文台）

天文台九天天氣預報▼▼▼

天文台九天天氣預報。（天文台）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈