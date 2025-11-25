搭的士去東涌願付$180　司機堅持按錶收費　外籍男這樣說被趕下車

搭的士按錶收費是常識吧！網上流傳1段行車記錄儀影片（車cam片），有外籍男子在街上截的士，要求前往東涌並提出支付180元車資。司機拒絕，外籍男加錢至190元，司機仍堅持原則按錶收費，外籍男最終只好下車。



網民留言批評，「當咗泰國搭篤篤咩」、「冇錢死去搭地鐵或者巴士啦」，亦有網民不認同司機公審外籍男，「佢又唔係態度惡劣，明白的確係好勞氣，但係都唔使po人個樣上網㗎」、「人家又沒有不畀錢，只是問司機，個X街司機又放人上網？問下司機都有罪？」。



網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，有外籍男子在街上截的士，要求前往東涌並提出只付180元車資。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

有網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享該段車cam影片，畫面所見，事發於今年1月23日，但近日在網上瘋傳。片中1名外籍男子上車表示要前往東涌，接着問了句「how much？（多少錢？）」，司機回答「by meter（按錶收費）」，外籍男拒絕，提出付180元車資，換司機拒絕。

外籍男搭的士去東涌欲只付180元

外籍男繼續議價，加了10元說會給190元，司機堅持要按錶收費，不斷重複說「by meter」，外籍男只好下車離開，司機邊駕車邊罵道「你黐線㗎你都，你老X喺條街到截話180（蚊）去東涌」。

外籍男提出只付180元車資，司機拒絕，外籍男加錢至190元，司機仍堅持原則按錶收費。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

司機堅持要按錶收費，外籍男只好下車離開。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

司機邊駕車邊罵道「你黐線㗎你都，冇喺條街到截話180（蚊）去東涌」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

網民斥：當咗泰國搭篤篤咩

有網民留言表示，「當咗泰國搭篤篤咩」、「去到東涌摷勻全身得張100蚊紙」、「如果佢話$300，係咪仲『by meter』？」、「邊個位去，200（蚊）荃青葵咪兜轉落」。