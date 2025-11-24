阿伯室內天橋「邊行邊吸煙」懶理途人勸止：咁叻報警　網民斥自私

室內嚴禁吸煙！有港男在社交平台發文，指日前在屯門一條接駁2個商場的行人天橋，目睹有阿伯「一路行一路食煙」，他看不過眼所以上前勸喻對方弄熄香煙，但對方未有理會，更囂張稱：「咁叻報警」，他同時不滿阿伯「咳又唔揞口」，故貼圖公審斥「死X老」。網民紛紛斥責阿伯行為自私，「成條天橋後面啲人都要食佢啲二手煙」、「食少陣會死咩」。



根據衞生署控煙酒辦公室網頁顯示，涉事行人天橋圍封程度達各邊總面積的50%以上，屬於法定禁煙區域，任何人若然在法定禁煙區吸煙，可被定額罰款1,500元。



有港男公審在屯門一條接駁2個商場的行人天橋，目睹有阿伯「一路行一路食煙」。（「threads＠sun_fatballball」圖片）

室內天橋「邊行邊吸煙」 阿伯懶理途人勸止：咁叻報警

該港男在Threads帳號「sun_fatballball」發帖，指於周三（19日）晚上途經屯門時代廣場接駁Vcity的室內行人天橋，突然「聞到勁大煙味」，發現原來是前方1名阿伯「一路行一路食煙」，他曾上前要求對方弄熄香煙，但阿伯未有理會，更語氣輕佻稱：「咁叻報警」。

家人勸喻弄熄香煙均被無視 港男斥：死X老

樓主續稱，其後有疑是阿伯家人，亦曾輕聲勸喻他弄熄香煙，惟對方再次無視，他亦不滿貼圖公審，相中其他人貌似是阿伯家人，「條X老專登留幾個身位，點住支香」，以免家人食二手煙，同時批評阿伯「咳又唔揞口」，對方女兒見樓主動怒反擊樓主「唔使咁串」，樓主感到十分氣憤斥他「死X老」。

港男要求阿伯弄熄香煙，對方未有理會，兼且語氣輕佻稱「咁叻報警」。 （「threads＠sun_fatballball」圖片）

網民斥阿伯自私：成條天橋啲人都要食佢二手煙

帖文引來網民狠批阿伯行為自私，「不知所謂」、「最X憎一路行一路嗅煙味」、「自私到死，成條天橋後面啲人都要食佢啲二手煙」、「點解宜家啲文化倒退到咁，食少陣會死咩」、「行出兩步落馬路都食得啦火車頭」、「帶住小朋友最怕見到呢啲阿叔」、「通常遇到呢類我會行前過佢，就唔使食佢二手煙」、「有冷氣就要自動自覺啦，係要令到自己無面」。

阿伯被指涉違法：有蓋地方唔食得煙

另有留言指阿伯室內吸煙恐涉違法，「有蓋地方食煙係犯法」、「你應該同佢講呢度唔食得煙，而唔係叫佢整熄支煙，說話都是一句，提醒與責備有唔同效果」、「如果控煙辦都可以俾市民錄影提供證據，再用人面識別發罰款單俾違規吸煙者，咁其實都幾好，又可以增加稅收」。

在禁煙範圍吸煙 可被罰款1,500元

根據衞生署控煙酒辦公室官網顯示，室內定義即有上蓋，且圍封程度達各邊總面積的50%以上，而片中行人天橋明顯屬於法定禁煙區域，任何人若然在法定禁煙區吸煙，可被定額罰款1,500元。而2026年1月1日起，相關法例罰款將上調至3,000元。

