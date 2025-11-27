的士到達後遭斥「仲唔畀錢」　乘客轟司機沉默不開燈　互拍片對罵

乘的士抵達目的地，竟是爭執的開端？有的士乘客於網上發文公審司機，不滿到達目的地後，司機卻默不作聲，亦不開燈，他以為司機正在回覆手機訊息，打算待對方先忙完，怎料對方態度差劣，斥責「仲唔畀錢」，令他忍不住與司機各自拍片互罵。



影片引來熱議，有網民反斥乘客，「到咗你都唔知嘅咩？使唔使叫聲『老闆，請付款；老闆，請下車』？」、「到咗唔自動波畀錢落車，要唔要等埋你飲個茶食個包？」；亦有網民持中立態度，「如果樓主係唔熟路到咗唔清楚，咁就司機有責任，如果係去開嘅地方到咗唔知就擺明玩嘢」；有認則認為是小事化大，「咁少事都咁勞氣，兩個都kam（尷尬）」。



有的士乘客於網上發文公審司機，不滿到達目的地後，對方默不作聲，亦不開燈，卻斥責乘客不付款。（Threads@tonyyyyyyyig）

該的士乘客於Threads發文表示，「到咗你咪開聲講囉，粒聲唔出粒又唔開燈，以為覆緊message等你搞掂先，點知一句『到咗啦喎，仲唔畀錢』，真係抵俾人X DCX」。

搭的士到達後遭司機催促「仲唔畀錢」

影片見到，乘客於的士車外拍攝車內的司機，司機情緒激動，邊爆粗邊拿起手機拍攝，「我影返你個X樣，轉頭掉你個X樣上網」。乘客指，「喂，你咁樣，你咩態度唔係嘛，到呀，你問我想點，你冇嘢呀嘛師兄」。

司機情緒激動，邊爆粗邊拿起手機拍攝，「我影返你個X樣，轉頭掉你個X樣上網」。（Threads@tonyyyyyyyig）

乘客不滿司機：你咩態度呀大佬

司機表示，「你冇嘢呀，我冇嘢」，乘客不滿道「喂，即係唔係咁樣呀嘛，你到，咁你咪話落車囉，唔係咁樣第一時間問我想點，你咩態度呀大佬」，司機反問「我問你咩態度呀」，影片就此完結。

乘客不滿道「喂，即係唔係咁樣呀嘛，你到，咁你咪話落車囉，唔係咁樣第一時間問我想點，你咩態度呀大佬」。（Threads@tonyyyyyyyig）

網民：唔自動波畀錢落車 VS 的士X態度差

有網民留言批評乘客，「老老實實，我坐的士到咗，或者就嚟到，就會做搵定錢嘅動作，師兄當時喺度做緊啲乜？」、「下次使唔使鋪埋地毯、放埋拖鞋喺門邊，你先知要落車」。亦有網民撐乘客，「一個的士X態度差嘅問題，唔明點解啲人要話樓主有問題，可能呢啲網友現實中太奴性，畀錢搭的士都叫係買緊1個服務，大家係公平嘅，你態度好我態度好，你態度差我X返你，win-win lose-lose，公平」。

有網民就指出雙方態度不相伯仲，「正常情況嚟講到達目的地之後，司機就自然撳停個錶，乘客就自然畀錢，要找錢就找錢，唔使找錢就落車閂門，雙方冇乜特別需要開聲講嘢。表面上佢態度係差，但你好似都……雙贏啦」。