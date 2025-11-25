九巴大叔剃頭！坐上層電剪剃髮遭拍片公審　網民斥：頭髮碎滿車飛

坐巴士剃頭髮，實在太沒公德心吧？網上流傳1段影片，有大叔乘搭九巴期間，突然拿出1個電動剪髮器自行剃頭，引來後方乘客不滿而拍片公審。網民紛紛批評大叔剃頭不當，「啲頭髮碎飛到成車都係，正X街！」、「好核突啊，賤格」、「非常唔衛生」、「真係冇文化」，又揶揄「望住窗外景色思考人生，突然就想出家，係咪咁樣」。



網上流傳1段影片，有大叔乘搭九巴期間，突然拿出1個電動剪髮器自行剃頭。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

有九巴乘客於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文表示，「見到阿叔在巴士剃頭髮，要什（怎）麼部署」。影片見到，樓主坐在九巴上層，在大叔的斜後方偷拍，見到大叔大腿上放有1份報紙，手中則拿着1個電動剪髮器自行剃頭。

九巴大叔用電剪剃頭 乘客偷拍公審

大叔啟動電剪時，機械運作的聲音十分響亮，大叔左手邊摸着頭頂檢查有沒有漏掉未剃的地方，右手邊拿着電剪在頭頂來回滑動。

大叔啟動電剪時，機械運作的聲音十分響亮。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

大叔左手邊摸着頭頂檢查有沒有漏掉未剃的地方，右手邊拿着電剪在頭頂來回滑動。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

網民揶揄大叔，「望住窗外景色思考人生，突然就想出家，係咪咁樣」。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

網民怒斥：啲頭髮碎飛到成車都係

網民留言揶揄，「流動髮型屋」、「問佢要唔要洗頭水」、「問佢係咪準備出家」、「阿叔進入忘我境界」，亦批評「啲X老特別鍾意喺巴士做古怪嘢」。

有網民則表示，「啲頭髮皮屑周車飛，點解唔大聲鬧佢？」、「落去同司機講」、「話畀司機知，等佢報警，相信佢一定會」。