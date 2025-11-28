宏福苑大火｜幼園生穿便服上學：屋企無咗　老師無聲安慰如避風港

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成多人死傷，居民亦在一夜之間頓失家園，全港市民悲痛不已。有幼稚園老師在網上發文，指有學生因受火災影響，所以穿著便服上學，並向其表示「我屋企無咗」，她只能給予對方擁抱作安慰；而在班房門外的家長和她的對話，令樓主頗為心酸。



網民們感激學校和老師為受災學生提供情緒支援，讚揚她們如同「避風港」，「抱抱佢真係好重要，最好的安慰有時唔係說話，係讓佢感受到有支持和愛」、「多謝你照顧同學仔同家長」、「家無咗，但仲有老師同學們嘅愛」。



大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成多人死傷，不少居民在一夜之間頓失家園。（資料圖片）

宏福苑大火 受災幼稚園生穿便服上學：我屋企無咗

該名幼稚園老師透過threads發帖，指有學生在宏福苑五級大火發生後，穿著便服前往學校上課，她形容「見佢入課室嗰下我即刻眼濕濕」，沒多說話便上前抱緊對方予以安慰，而該學生則向其表示「我個屋企無咗」，目前只能暫住他人家中。

老師與家長對話感心酸

樓主聞言感到無助，「嗰下真係幫唔到佢啲咩」。她安頓該學生後步出班房，和其父母交談，坦言是首次看見對方「個樣咁憔悴，仲要眼濕濕」。該家長離開前將孩子交託樓主照顧，「XX交俾你啦X老師」，簡單1句卻令她不禁淚眼汪汪。

老師和學童家長交談，聞1句更心酸，即時「眼濕濕」。（資料圖片）

網民讚揚老師安慰如避風港：讓佢感受到支持和愛

不少網民形容學校和老師如受災學生的「避風港」，「他的內心應該很不安，連從小就確信係全世界最安全的地方，都可以一夜之間無晒」、「抱抱佢真係好重要，最好的安慰有時唔係說話，係讓佢感受到有支持和愛」、「學校真係小朋友最大嘅支援，辛苦老師你，感謝你」、「家無咗，但仲有老師同學們嘅愛」、「多謝你照顧同學仔同家長」，同時有人感恩表示，「平安已經萬幸」、「好好彩一家人齊齊整整」。

受災學童為何仍上學？ 網民：好過跟住父母撲來撲去

有人不解受災學童為何仍上學，「無晒校服、書包、文具、返學鞋…都仲返學」。有留言解釋如常上學反倒是好事，「返學個環境舒服過坐街邊，起碼係熟悉嘅環境」、「好過跟住爸媽撲來撲去，佢哋坐埋一邊呆等」、「至少做吓其他嘢，唔使成日沉喺陰霾度」、「父母一般會喺小朋友面前死頂住先，唔俾小朋友知道其實父母自己都好崩潰！但係父母都要釋放自己嘅情緒，所以小朋友返咗學，父母就可以坐低靜靜商量吓之後個方向」。

