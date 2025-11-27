大埔宏福苑五級火｜仁愛堂「醫者仁心」贈醫施藥計劃幫助受災居民
撰文：李納德

大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，市民、社福界、商界各界出心出力向災民施以援手。仁愛堂大埔綜合中醫中心中醫團隊希望在非常時期共同守護社區健康，宣布宏福苑受災居民到大埔綜合中醫中心求診，將以仁愛堂的「醫者仁心」計劃免費贈醫施藥給予幫助。
宏福苑居民到大埔綜合中醫中心 求診 可享「醫者仁心」贈醫施藥計劃
宏福苑大火令全港市民痛心，仁愛堂表示，近日災情牽動人心，仁愛堂大埔綜合中醫中心中醫團隊希望在這段艱難時期，送上慰問，共同守護社區健康。凡屬宏福苑受災居民親臨大埔綜合中醫中心 求診，仁愛堂會以「醫者仁心」贈醫施藥計劃給予幫助，以中醫藥為您緩解身心不適，重拾力量。
「醫者仁心」贈醫施藥計劃，透過合作企業或機構伙伴、轄下服務單位等，向特定人士派發「醫者仁心」贈醫施藥中醫醫療現金券。
仁愛堂大埔綜合中醫中心
地址：大埔廣福道41－43號美德大廈地舖
電話：2638 7393
