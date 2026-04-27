女友要求Check手機及擁有解鎖權限 男方照做後提相同要求竟被拒
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
你和另一半交往時，會看對方的手機嗎？
一名男網友分享，女友突然要求要看手機，還要指定專屬密碼盒指紋、臉部辨識，他二話不說把手機交給女友，沒想到輪到他提出相同要求時，女友卻堅持拒絕，讓他覺得很雙標。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名男網友在Dcard以「不敢給看手機的女友」為題，指出近期和女友逛街時，對方突然要求要檢查他的手機，他甚至大方讓女友設定專用密碼和指紋、臉部辨識。
但當他提出「換妳給我看」時，女友卻打死不從，還辯稱：
女生本來就很多小秘密，你難道不懂尊重女生嗎？
這名男網友進一步指出，這已經不是第一次遇到女友雙重標準，與其繼續在不平等關係裡消耗，他最後選擇將手機恢復原廠設定，且立刻提出分手，並斷開所有聯絡方式，直呼：
若做不到和我一樣無畏懼的交底（全部給對方看）就是有鬼，雖然不一定是出軌，但肯定不會有什麼好事。
貼文一出後，不少網友都表示：
「我也是這樣，你沒辦法做到或是接受的事，就不要叫我做或接受」
「我覺得你做得對，要就一樣，不要就請別要我做」
「會這樣隨便翻跟設定的女生也很不尊重人，後面的反差態度明顯是有問題」
「你平常做事也是這麼果斷理智嗎？感覺你很強欸！」
「你做得太正確了，沒有被感情沖昏頭」
「什麼叫做女生本來就很多小秘密，不是好嗎？別把我們正常女生拖下水」
不過，也有部分網友質疑原PO做法：
「把設定的指紋、頭像或密碼刪除不就好了嗎？」
「只有我覺得為了這樣回復原廠設定很不值得嗎？」
「要分手當下直接走掉就可以了，還在她面前恢復原廠設定？」
延伸閱讀：台灣擄人案 男子於女友面前「被假警察拖進車帶走」 真相神逆轉
+17
女子與男友吵架後喝光「58度高粱酒」中毒昏迷 醫生：已達致死量IKEA宜家家居活春宮？男女梳化摸胸激戰 旁邊女生神舉動反成焦點男友買不起生日蛋糕！女生驚揭他有餘錢買這東西 崩潰呻︰想分手男友稱回老家無訊號斷聯絡！她驚見1影片傻眼 渣男狡辯︰AI合成
延伸閲讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】