女友要求Check手機及擁有解鎖權限　男方照做後提相同要求竟被拒

你和另一半交往時，會看對方的手機嗎？



一名男網友分享，女友突然要求要看手機，還要指定專屬密碼盒指紋、臉部辨識，他二話不說把手機交給女友，沒想到輪到他提出相同要求時，女友卻堅持拒絕，讓他覺得很雙標。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

示意圖（yura-fresh/unsplash）

這名男網友在Dcard以「不敢給看手機的女友」為題，指出近期和女友逛街時，對方突然要求要檢查他的手機，他甚至大方讓女友設定專用密碼和指紋、臉部辨識。

但當他提出「換妳給我看」時，女友卻打死不從，還辯稱：

女生本來就很多小秘密，你難道不懂尊重女生嗎？

這名男網友進一步指出，這已經不是第一次遇到女友雙重標準，與其繼續在不平等關係裡消耗，他最後選擇將手機恢復原廠設定，且立刻提出分手，並斷開所有聯絡方式，直呼：

若做不到和我一樣無畏懼的交底（全部給對方看）就是有鬼，雖然不一定是出軌，但肯定不會有什麼好事。

示意圖（kev-costello/unsplash）

貼文一出後，不少網友都表示：

「我也是這樣，你沒辦法做到或是接受的事，就不要叫我做或接受」

「我覺得你做得對，要就一樣，不要就請別要我做」

「會這樣隨便翻跟設定的女生也很不尊重人，後面的反差態度明顯是有問題」

「你平常做事也是這麼果斷理智嗎？感覺你很強欸！」

「你做得太正確了，沒有被感情沖昏頭」

「什麼叫做女生本來就很多小秘密，不是好嗎？別把我們正常女生拖下水」



不過，也有部分網友質疑原PO做法：

「把設定的指紋、頭像或密碼刪除不就好了嗎？」

「只有我覺得為了這樣回復原廠設定很不值得嗎？」

「要分手當下直接走掉就可以了，還在她面前恢復原廠設定？」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】