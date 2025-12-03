男子狂罵滙豐銀行職員態度差片瘋傳：香港還有未來嗎?　後續這樣

到銀行辦理事務要有耐心。本港網絡流傳影片，指有男子到滙豐銀行中環分行要求銀行詢問處男職員為他「激活」網上銀行戶口功能，由於男職員當時正應付3至4名客戶，於是叫男子看銀行內張貼的教學。男子聞言不滿，不斷責罵男職員「狗東西」、「態度差」，更聲言「香港不要像你這樣的人，如果每個人都像你這樣，那香港還有未來嗎？」。之後有疑似高級職員處理，惟男子仍然深深不忿，而影片上載者補充，男子要求銀行處理該男職員，否則會到滙豐總行鬧事。



影片引來網民熱議，「由佢嘈，嘈到冇人理佢就收聲」、「佢話人哋兇佢，佢自己一開口罵人狗東西、他X的！」、「咪又系打尖，人哋手上有幾個客戶處理緊，點解要優先做你呢？」、「佢要人哋尊重佢，佢都冇諗過尊重人哋」。



本港網絡流傳影片，指有男子不斷責罵滙豐銀行。（Threads@marswong_98）

有網民於12月1日在社交平台Threads發布影片，指有男子到滙豐銀行中環分行要求銀行詢問處男職員為他「激活」網上銀行戶口功能，但因為男職員當時正應付3至4名客戶，於是叫男子自己看銀行內張貼的教學，令男子大感不滿，責罵男職員。

男子狂罵滙豐銀行職員：這樣兇客戶，是什麼態度？

第1段影片見到，穿深色衣服、戴眼鏡男子，正以普通話指罵站在詢問處的男職員，「你這樣兇客戶，是什麼態度？大老遠，被你罵一頓！」。男職員回應「我講你不聽啊」，男子反駁「什麼不聽啊？你應該要好好的解釋！你態度應該好一點！你還這麼年青。這是銀行的態度嗎？這什麼啦？」。男職員再解釋當時正處理有3至4名客戶，惟男子表示3、4個人也應該耐心。你拿這個工資，拿這個飯碗，除非你不要這個工作，不要站在這裏。你什麼態度啊你！」。

穿深色衣服、戴眼鏡男子，指罵站在詢問處的男職員。（Threads@marswong_98）

男子促「處理」該職員否則鬧事

第2段影片見到，男子走到銀行內部，有1名疑似高級男職員處理。男子投訴「他（男職員）不跟我解釋。我要做什麼，你得好好解釋嘛，我有什麼需求，你不要一開始就說我啊！」，更揚言「香港不要像你這樣的人，如果每個人都像你這樣，那香港還有未來嗎？」、並以粗言責罵，「一次又一次兇我，你狗東西你，他X的！」。影片至此結束。

第2段影片見到，男子走到銀行內部，有1名疑似高級男職員處理。（Threads@marswong_98）

樓主補充，該男子要求銀行「處理」該名職員，聲稱若銀行不「處理」該名職員，他會跑到滙豐總行「鬧事」。

網民：要人哋尊重佢，佢都冇諗過尊重人哋

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「他已被激活」，也有大批網民批評男子行為，「由佢嘈，嘈到冇人理佢就收聲」、「佢話人哋兇佢，佢自己一開口罵人狗東西、他X的！」、「咪又係打尖，人哋手上有幾個客戶處理緊，點解要優先做你呢？」、「發爛渣，然後話人哋態度唔好」、「佢要人哋尊重佢，佢都冇諗過尊重人哋」。

《香港01》記者已向滙豐銀行查詢，正等候回覆。