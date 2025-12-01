宏福苑大火｜從失去玩具到失去鄰居　居民：如今失聯令我淚流滿面

【大埔宏福苑大火／5級火／奪命火】一場五級火令大埔宏福苑居民痛失家園財物，有災民於網上悲痛發文，憶述兒時玩具被父母丟棄而「失聯」，長大後想方設法買回，「我認為這是一種治癒，一種對自己在小孩時期的補償」。他指家中收藏的大批玩具模型被大火盡數燒毀，同時失去見證着他成長、成家立室的鄰居，「如今的失聯令我淚流滿面，我亦不知道今次令我再次失去玩具的兇手是誰，我冇辦法用交收方法尋回你們，因為失聯的不只是玩具，是我多年的鄰居」。



網民紛紛留言安慰，「講出好多我哋宏福人心聲！希望一齊扶持走出傷痛！加油」、「玩具可以再買，但朋友、家人、鄰居無得再買，大家會明白」、「離開火場的時候，你說不能拿走它（財物），可是與鄰居美好的片段卻跟着你成功逃生了，面對無常，我們只能且行且珍惜，保重」、「講咗出來，內心舒服，我樂意聽你傾訴」。



大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今造成逾百人喪命，包括1名消防員殉職。（資料圖片）

該宏福苑居民於facebook群組「大埔 TAI PO」發文表示，童年時放學回家後發現某些玩具不見了，「還傻傻的問媽媽有沒有見過？幼小的我不知道原來這叫『失聯』」，當時媽媽還經常洗腦說「大個仔唔玩玩具」，「掉着掉着就沒有了，有時候我偷偷蹲在垃圾桶邊，和那些被當作『無用之物』道别，我沒有哭，只是把那份空蕩蕩的感覺，默默收進了心裏最深的一個櫃桶」。

宏福苑居民痛失大批玩具模型

樓主續說，長大後他開始慢慢地將玩具一件一件買回來，「買得有點走火入魔，不是為了玩耍，而是為了填補。多少次從Carousell交收、從溝通到出價或交收失敗到成功帶回家的過程中，經歷了喜怒哀樂。我認為這是一種治癒，一種對自己在小孩時期的補償。我以為當展示櫃被重新填滿，那個蹲在垃圾桶旁的孩子就能站起來，轉身離開」。

有宏福苑居民於網上發文悲痛道，家中收藏的大批玩具模型被大火盡數燒毀，但最不能填補的是失去看着自己長大的鄰居。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

樓主：大火將我辛苦尋回的一切再次灰飛煙滅

樓主表示，「直到大火，毫不留情地將我後來辛苦尋回的一切，連同那個從未癒合的空蕩感，再次灰飛煙滅」。這次他明白到，「這不是命運的玩笑，而是一個早已寫好的寓言。我執著的，從來不是那些玩具本身，而是那個總在『失去』，卻永遠無法真正『尋回』的感覺。這份執念，會一直停留在宏福苑這個時空。它一直在我心裏，靜靜地燃燒。有時啲嘢唔係買返就得，明就明！」。

樓主悲痛道：「如今的失聯令我淚流滿面、我亦不知道今次令我再次失去玩具的兇手是誰，我冇辦法用交收方法尋回你們，因為失聯的不只是玩具，是我多年的鄰居，過年會等你派利市、喺走廊踢波撞到你鐵閘而驚俾你哋鬧、從細睇到我大嘅乜生乜太……我很好，你們還好嗎？」

11月30日，有約1,500名市民到廣福休憩處獻花，人龍長達1.5公里。（馬耀文攝）

+ 1

樓主嘆：與見證成長的鄰居從未留下一張合照

樓主亦突然醒覺和後悔從未與鄰居拍過照，「後來我發現，共同生活了這麼多年、見證住我長大成人、睇住我投入社會工作、睇住我組織家庭、睇住我成為別人父親嘅你哋，原來如此親近，卻從未留下一張合照」。

網民安慰：雖然又失去，但都算曾經擁有過

網民紛紛留言安慰，「雖然又失去，但都算曾經擁有過，撐住呀」、「很珍貴的自白！作為家長我感到獲益良多，可以接受我給你一個隔空的擁抱嗎？孩子，多謝你平安」、「先安頓好一切，之後先再慢慢添置返啲軍備。你砌得佢哋一次，一定再砌得返第二次」、「它們不止是玩具，更是你的朋友，所以成年後的你，一件一件將它們重新找回來，就如同尋覓當初的老朋友，再一起重新成長一次。但人禍卻把你們再次拆散，同時還把你多年相識的鄰居們也都一併帶走。也許你都明白無常總是來得很快，但這一切卻又不是意外，真正需要為災難負責的人，卻又沒有站出來承認自己的錯」。