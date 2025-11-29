宏福苑大火｜市民出遊、機構無捐錢被公審　網民代反擊：情緒勒索

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人枉死，無數市民出心出力，但每個人面對傷痛的處理方式不一，實在毋須比較。火災發生後社交平台不時爆發罵戰，部份網民因如常玩樂打卡被公審，甚至有機構未公開捐款亦惹批評，有家長在社交平台表示連日心情沉重，一家人到主題樂園散心，卻被截圖公審。有網民為被公審的人和機構抱不平，直言「對災難事件有情緒無問題，但無理由要所有人都一樣啩？」，又指部份人天生無強烈情緒反應，不必事事「情緒勒索」，其論點引起網民討論。



大埔宏福苑五級火焚燒逾43小時後大致救熄，圖為11月28日下午現場情況。（黃學潤攝）

市民打卡被鬧 家長一家散心被公審

宏福苑慘劇令港人心痛，但社交平台部份網民因繼續吃喝玩樂打卡被公審，更有機構因未公開捐款被批評，甚至有家長在網上表示因連續2天心情沉重，於是帶同小朋友到主題樂園，一家玩樂散心，結果亦被截圖公審。有網民批評「太高調」，「你去玩就去玩囉，post相上嚟公海把X咩，啲相自己留念咪算囉，或者放喺自己private IG咪算囉」、「過日子都要用吓腦講吓同理心，問題係你玩還玩，但真係無需要放相上嚟公海俾大家睇到搏X」。

有家長指近2天心情沉重，一家大細到主題樂園散心並上傳照片，卻被截圖公審。（AI生成圖片）

網民抱不平：部份人無強烈情緒反應

有網民發帖為被公審的人抱不平，認為部份人思想極端，「邊間機構捐錢唔捐錢，捐幾多都要比較。邊個邊個有無出post哀悼又要批評」，他明白部份人對災難事件情緒強烈，但無理由要求其他人也一樣，只要非幸災樂禍，「其他嘢笑下都唔畀？食嘢post 相有問題，睇演唱會有問題，中學生BBQ有問題，總之所有活動都唔準搞」，不想看其實可以不看。

發帖網民又認為，部份人情緒易波動受影響，但也有些人無強烈情緒反應，「要求統一行為意志情緒係咩玩法？」。

建議用社交平台功能避看資訊

許多人認同不應胡亂公審，「係咪要一家四口留係屋企喊你先滿意？」、「人哋生活關你X事，唔想睇咪自己過主」、「好多人根本鍾意玩情緒勒索、開鬥慘大會，只要唔係跟著大局勢去行就變成異類」、「提醒下自己珍惜眼前人／狗／貓好過啦，走去X人睇演唱會去旅行做乜。次次有咩事都有一堆人趕住情緒勒索加自我感動，再鬥下邊個出得最多post」。有網民建議如果不想看相關內容，也可以用社交平台功能去避免看到有關資訊，例如IG可點擊帖文表示「沒興趣」。

網民建議適時抽離社交平台

也有網民認同非常時期不應過度高調玩樂，但提醒長期關注事件，「沉浸呢啲悲傷中對人嘅心理同情緒係有負擔既，所以啲心理輔導page先叫人適時要抽離社交平台」。部份機構因未有捐款被公審，也令網民不解，「捐錢本身就唔係應份，你可以稱讚捐錢既公司，但唔捐都冇需要x」。