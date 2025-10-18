把槍當玩具？美國年輕人在家中玩「俄羅斯輪盤」　23歲女子中彈亡

美國辛辛那提有幾名年輕人把左輪手槍拿來當玩具，玩起致命賭博「俄羅斯輪盤」（Russian roulette）。



結果一名 23 歲女子胸口中槍，急救人員趕到現場救治無效，當場宣告死亡。

23歲女死者瑞秋。（X@TorturedHistory）

《紐約郵報》（New York Post）報導，本月 5 日同為 23 歲的女子瑞秋（Rachel Counts）、男子霍恩（Omarion Horne）和其他友人，在辛辛那提溫斯頓山區（Winston Hills）住宅內玩遊戲。

當晚大家原本在開心打牌，後來霍恩拿出一把左輪手槍，提議來玩「俄羅斯輪盤」——這是一種致命性賭博遊戲，需要在左輪手槍裝填一發子彈，旋轉彈巢，然後扣下扳機，子彈擊發就算結束，沒有擊發則傳給下一人。

警方指出，霍恩先是瞄準了自己的腦袋，不過並不清楚他是否有如實扣下扳機。隨後他將槍口對向瑞秋，這時子彈射穿瑞秋的胸口，雖然急救人員迅速趕到現場，瑞秋仍因傷重身亡。

目前這起案件正在審理，霍恩被指控謀殺，以涉嫌殺害瑞秋的身份受審。法官馬洛里（William Mallory）表示：

人們把槍當作玩具，這很可悲！這些情況真實存在，根本是一場悲劇。

