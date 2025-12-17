港鐵婦車廂內玩吊環！捉扶手吊環雙腳離地　網民：把地鐡當復健？

無處不運動，在港鐵車廂內可以做體操？最近有網民上傳1段影片，顯示港鐵列車在金鐘站時，竟有1名女乘客在車廂內「玩吊環」，雙手捉着扶手環，然後雙腳離地懸吊，出格的行為引來其他乘客側目，片主也不禁眉頭一皺，留言笑稱「地鐵站有個女蜘蛛俠」。



女乘客在港鐵列車上「玩吊環」，雙手捉着扶手吊環，再雙腳離地懸吊。（Threads@lilordon影片截圖）

港鐵女子車廂內大玩吊環

樓主在社交平台Threads上發文和上傳影片，拍攝於停在金鐘站的港鐵列車內，未知事發時間，但當時車廂內座位坐滿乘客，部份乘客需要站立，1名女乘客雙手捉着扶手吊環，雙腳離地後身體前後搖擺。片中可見站在附近的乘客不禁看了看該名女子「玩吊環」，而鏡頭隨後拍着片主本人，片主亦看得一臉疑惑，並在文中提醒「大家注意，地鐵站有個女蜘蛛俠」

影片拍攝於停在金鐘站的港鐵列車內，未知事發時間，但當時車廂內座位坐滿乘客，部份乘客需要站立。（Threads@lilordon影片截圖）

女乘客雙手捉着扶手吊環，雙腳離地後身體前後搖擺。（Threads@lilordon影片截圖）

帖文引來網民熱議，紛紛留言指該名女子沒有公德心。（Threads@lilordon影片截圖）

網民嘲：喺公園做緊晨運

帖文引來網民熱議，並紛紛留言指該名女子沒有公德心，不但其舉動很危險，而且佔用車廂更多空間，「公民教育嘅重要性」、「應該冇錢join gym（健身室）」、「扶手會不會被她弄斷？」、「這個女人真係冇文化，打韆鞦去遊樂場嘛」、「仲衰過啲小朋友，低能，玩呢啲去公園啦」、「把地鐡當復健？」「喺公園做緊晨運」。不過，也有人開玩笑指「我之前椎間盤突出的時候，也會這樣拉好讓腰伸展，蠻爽的」。