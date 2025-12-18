Pizza Hut薄餅食出膠布！食客「咬極都唔爛」才發現　終獲咁處理

吃薄餅竟吃出膠布，實在令人反胃！有網民近日光顧Pizza Hut（必勝客）外賣購買薄餅，詎料用餐中途形容「咬極都唔爛」，吐出才發現原來內藏1塊疑似已使用的膠布，他大感惡心，拍片批評Pizza Hut食物不衛生，最後他退還薄餅給Pizza Hut，並獲退款242元。網民覺得事態嚴重，「勁恐怖！仲要咬埋落口」、「食咗個膠布落肚咪大鑊」，並呼籲「報食環啦X」。



《香港01》正向Pizza Hut查詢。



有食客在Pizza Hut購買薄餅，吃到中途咬到疑似已經使用的膠布。（「threads＠electrical_repair999」影片截圖）

觀塘Pizza Hut外賣買薄餅

該男食客在threads帳號「electrical_repair999」上傳影片，透露他於12月15日在觀塘Pizza Hut分店購買外賣，但當他回家享用薄餅中途，竟然發現裏頭藏了1塊藍色、疑似已經使用的膠布。

吃到中途「咬極都唔爛」 吐出驚見疑已使用膠布

樓主在片中表示，他當時「咬極都唔爛」，吐出才發現是膠布，令他大感惡心，他不滿店方食物「這麼不乾淨、不講衛生」，質疑「你知道如果受傷者有傳染病毒，會令到很多人都會生病」。

事主在觀塘Pizza Hut分店購買薄餅。（「threads＠electrical_repair999」影片截圖）

薄餅內藏了1塊藍色、疑似已經使用的膠布。（「threads＠electrical_repair999」影片截圖）

樓主表示當時「咬極都唔爛」，吐出才發現是膠布。（「threads＠electrical_repair999」影片截圖）

網民籲報食環：食咗落肚咪大鑊

許多網民都批評事件離譜，「勁恐怖！仲要咬埋落口」、「咁唔衛生嘅，食咗個膠布落肚咪大鑊」、「諗住聖誕節喺屋企食pizza，見到你個post轉牛肉火鍋」，同時奉勸樓主「報食環啦X」。

有網民對於膠布是否屬於Pizza Hut員工存疑，隨即有網民稱「Pizza Hut員工專用藍色膠布」。另有網民不解餐飲業為何使用片中膠布，「我覺得啲藍膠布好戇X，成日無端端甩咗都唔X知、好跣水，我唔明點解食肆一定要用呢隻」，認為其他膠布反而未曾遇到上述情況。

Pizza Hut專頁迅速聯絡 事主獲退款

Pizza Hut專頁事後迅速在留言區回覆事主，指對其外賣體驗感到「十分抱歉」，已即時私訊聯絡樓主，並將會由客服同事跟進事件。樓主表示，他最後退還薄餅給Pizza Hut，並獲退款242元。

他事後退還薄餅給Pizza Hut，獲退款242元。（「threads＠electrical_repair999」影片截圖）

（threads＠electrical_repair999）