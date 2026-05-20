鬼故｜畢業作品拍絕症童為其籌款　剪輯時素材竟定格在她慘白的笑

關於靈異事件這件事，本人一直抱着半信半疑的態度，因為本人從事電視媒體的工作，看恐怖片的時候都在關注演員的化妝和導演的手法。



記得當年看《沉默的羔羊》中大名鼎鼎的吃腦子片段時，我在想的是，這個化妝師真牛逼啊，演員的頭頂是怎麼做的效果呢？我甚至還截圖放大，查看有什麼蛛絲馬跡，就算偶爾遇到一些不可解釋的事件時，我也不會往心裏去，過去就算了。

示意圖（Unsplash@Peter Bryan）

但是隨着時間的推移，聽到的靈異故事也越來越多，我也開始相信冥冥之中有一股不可測的力量存在了。就來講講我身邊的故事吧——機房靈異事件。

本人大學所學專業以及現在從事的職業都和電視有關，以前常聽學姐說攝像機什麼的比較容易侵犯鬼神，但沒親身遇到過什麼怪事，也就放鬆了警惕。

大學畢業的時候做畢業設計，我和同學合作拍了一個紀錄片，大概內容是一個農村家庭的小女孩得了白血病，他父母根本無力支付高昂的費用，而且還要供他哥哥上學。我們之所以選擇這樣的題材，一是覺得很有意義，二是想拍完之後在學校放映，看看能不能幫小女孩籌到一些錢。

前期拍攝用了將近半年的時間，小女孩在這期間的狀況算是勉強維持。醫生還說，小女孩算是比較幸運的，伴隨白血病的發熱和感染症狀很少出現，也就是說可以挽救的幾率比較大，只要有錢，基本可以救命的，我們也就沒往壞處想，繼續拍片。拍攝期間，我們一組6個同學還多次給小女孩拿錢，前前後後有1萬（人民幣）了吧，我們當時也還是學生，都已經盡了最大的努力了。

拍完以後上載素材的時候一切正常。由於拍的時間有點久，所以後期剪輯就要加班加點，我們6個人4男2女兩兩組合，輪流編片子。除了每天凌晨4點到7點這三個小時給機器休息的時間，我們基本都住在機房。

在編片子的第三個星期，基本的粗剪已經完成，也就是說片子大概的結構已經成型了。那天晚上是我和另一個女生，我叫她燕子吧，我們兩個編片，當時已經是凌晨2點多了，我覺得有點累，就問燕子要不要出去抽根煙。她說好的，順便拿了水杯，說要去茶水間衝杯咖啡。

當時大家都在趕畢業設計，即使是凌晨在走廊、衛生間、茶水間也能碰到同學，那天也不例外。衛生間在走廊的一端，茶水間在另一端。我們先來到衛生間抽煙，抽完以後我進去噓噓。

平時我都不會往左右兩邊看，但那天鬼使神差地看了右側的擋板下方一眼，這一眼不要緊，嚇了我個半死。擋板下方竟然有一隻小女孩的腳，大學裏面怎麼可能有小女孩，而且這麼晚了，我一下子就跳出來了。燕子在外面等我，我問他剛才除了我還有誰進去，他說沒人啊。我當時就懵了，他一直追問我怎麼了怎麼了，我說沒事沒事，看花眼了。我們倆就往茶水間走着，我腦子裏面一直是剛才那個女孩的腳，我一直安慰自己，沒事的，沒事的，這兩天太累了，喝杯咖啡放鬆一下就沒事了。

走到茶水間，看到水還沒開，我們就等着，這時又來了個男同學，看到又來個人，我就不怎麼害怕了。耳語着把剛才的事講給燕子聽。燕子是那種大大咧咧的女生，她一聽就笑了，說你神經病吧，人家小女孩兒還沒死呢。我覺得這話有點不尊敬，不敢搭腔。水開了，燕子就過去接水。平時那個開水機的水流都很小，同學經常抱怨說這個水流的還沒吐口水快，可今天那個開水機忽然變得流量很大，燕子的手一下子就被燙了，手背當時就又紅又腫。和我們一起等開水的那個男生說，快去衛生間，用冷水衝一下能止痛。我們倆也就忘了剛才的事，往衛生間跑去。再來到衛生間，倒黴的是似乎告一段落，沒出現什麼異常。燕子的手在水下衝了一會，似乎不那麼痛了，想等天亮了去校醫室拿些藥膏擦一擦就好了。

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為了不影響片子進度，我們再度回到機房。當我們走進我們的機器時，兩人全傻眼了，機器死機了。畫面一直停在小女孩躺在病牀上的鏡頭，當時的情形是，小女孩忽然發高燒，醫生準備搶救，小女孩看到我們在拍，衝我們笑了一下，真是個樂觀的小姑娘。所以當時停格的畫面就是小女孩慘白的臉衝我們微笑，因為發生了剛才的事，我覺得這個畫面有點瘮人，但機器怎麼弄都弄不好。

我一着急，直接關了電源，再開機，剛才編過的一整段片子統統不見了。懂後期編輯的同學應該知道，一邊編輯一邊保存是編片的第一要訣。我們不會犯這種低級錯誤的，因為機房人來人往，如果要離開機器，首先要做的就是保存。我非常非常確定我們倆剛才出去前保存過的。好吧，退一萬步講，就算剛才出去忘了保存，那也不可能這一大段都不見了吧。最多是到上次保存的吧，奇怪的就是這一整段都憑空消失了，而且這一整段都是小女孩的影像，我們只好再從素材庫調出原始素材，準備重新粗剪，重新編。公眾號-神秘圈子往事，可是這一段的原始素材也有問題，不是馬賽克就是小女孩的同期聲聽不清，挑挑揀揀也只有那麼少的可憐的幾個鏡頭可以充數。

我和燕子當時真是欲哭無淚呀，當天晚上的編輯工作就這麼提前結束了，第二天把這事告訴我們組其他的男生，其中有一個我們叫他小一把。他說，我們打電話給那個小女孩的爸爸問問看情況，實在不行只有不拍了。電話是我打的。當我問到小女孩的情況時，她爸爸嘆口氣說，8天前他又發了一次高燒，醫生也沒能挽留住她。小女孩臨走前還一直說沒能親口謝謝幫過她的大哥哥大姐姐。

小易懂一些這方面的常識，他提議我們回去看看小女孩。我們買了小女孩愛看的畫書和愛玩的芭比娃娃去看了他，他甚至沒有一個墓碑，只有一小撮墳。農村好像說小孩子死了不能立碑，我也不明白為什麼。奇怪的是，我們從小女孩家回來以後，以前那段有問題的原始素材又恢復正常了，但是其中有些鏡頭找不到，包括上次死機停格的那個畫面，就是小女孩微笑的那個。我們之中沒人再提起過這件事，也許大家都在心裏默默地祝福小女孩在天堂能過得開心一點。

這個發生在大學的故事講完了。有時間再講一個工作中遇到的故事吧。

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