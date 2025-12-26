世紀難題？酒樓黑白筷子哪雙是公筷　這獨到解釋網民爆笑：好入腦

到酒樓飲茶食點心遇上「世紀難題」？有食客在facebook飲食群組發帖，好奇酒樓平日提供一黑一白兩雙筷子到底哪一雙才是公筷，他光顧時所見，多數人用黑色筷子作公筷。帖文引起熱議，不少人指「通常公筷係白色」，又表示部份酒樓會直接在白色筷子上印「公筷」二字，但卻有網民分享有趣解釋，認為公筷一定要用黑色筷子。



網民好奇酒樓的黑色筷子和白色筷子哪雙才是公筷，引起熱議。（資料圖片）

酒樓公筷應用黑色筷子還是白色筷子？

樓主日前在facbook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，問公筷到底應該是黑色還是白色的筷子，形容作「世紀難題」，又表示他用餐時留意到大部分食客用黑色筷子作公筷。

網民上傳圖片證白色才是公筷

酒樓公筷應是黑色筷子還是白色筷子引起熱議，許多網民認為白色才是公筷，「分法簡單：淺色公筷，深色自己」、「通常黑色是自己的，其它顏色就是公筷，只是我做宴會的經驗」、「通常白色公筷」，又指部分酒樓會直接在白色筷子上印公筷字眼。

有網民指，部分酒樓會在白色筷子上印上「公筷」兩字。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民指看擺放位置而非顏色

部分網民指公筷是分「內外」，而非顏色，「顏色每間唔同，放外面果對係公筷」、「放內嘅，自己、放外嘅，公筷、通常自己有共識」、「吃裡扒外，近身自用、離身扒菜」。

不過許多網民認為用哪雙作公筷純粹自定「講求自律，「你唔擺落咀就係公筷啦」、「通常食食下都搞錯咗」、「最外是公筷，近自己果對是自用。不過好多人都唔識分，自己認住就ok」。

有網民認為不必用顏色分公筷，「你唔擺落咀就係公筷啦」。（資訊圖片）

網民神解釋一定用黑色作公筷

有網民就給出另類解釋，指一定用黑色作公筷「白色食，黑色公，因為寧願白食，好過黑（乞）食」。獨特解釋被大讚，「有創意， 唯一呢個答案令到我笑最佳的解說！」、「睇完都忍唔住笑咗，呢個說法果然好入腦，以後都會記得」。