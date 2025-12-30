運油車遇追撞事故爆出「巨型蘑菇雲」　路面炸出大坑洞奇蹟無傷亡

意大利1處高速公路23日發生重大交通事故，有輛運油車與另1輛重型車輛發生追撞事故後爆炸。



巨大的火球瞬間炸出、直衝天際，畫面曝光後引起熱議，據稱爆炸損壞了路面，甚至炸出巨大坑洞。

意大利1處高速公路23日發生重大交通事故，有輛運油車與另1輛重型車輛發生追撞事故後爆炸。（X@BGatesIsaPyscho）

巨型火球直衝天際！交通被迫暫時癱瘓：

意大利運油車爆炸 巨大火球畫面曝光

《每日郵報》報導，這起事故23日發生在意大利卡塞塔省（Caserta）的高速公路，地點位於泰亞諾（Teano）服務區附近，據稱有輛運油車於當天下午5時左右與另1輛重型車輛發生追撞事故，劇烈的碰撞導致運油車爆炸。

曝光的影片中，可以見到爆炸導致的巨大火球直竄天際，照亮了排隊車流上方的夜空，還有一聲巨響迴盪，隨後濃煙滾滾升騰。

誇張的是，這場大爆炸損壞了高速公路的路面、甚至炸出大坑洞，更波及附近的服務區，包括休息站等設施出現結構性損壞，救援人員趕到現場後迅速展開救災，除了用水撲滅仍在冒煙的殘骸，還針對受損建築物進行檢查，另外附近的居民也緊急疏散。

目前涉事的運油車司機無生命危險，整起事故中沒有任何人員傷亡，不過爆炸造成了交通中斷，據稱導致嚴重的延誤和車輛繞行。

