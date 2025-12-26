聖誕節放「臭襪」在門把！獲父親塞錢勁驚喜 網民歎：直男的浪漫
撰文：桃樂斯
無論聖誕節收到怎樣的禮物，都不如收到現金般的快樂！台灣有男生趁聖誕節，將普通襪子當聖誕襪掛在房間門把，之後竟獲父親塞進零花錢，雖然金額不多，但亦令他甚為驚喜。網民大讚樓主父親給予滿滿情緒價值，「什麼爸爸，那是聖誕老人」、「小孩長大了，聖誕老公公的禮物也升級成大人喜歡的禮物」，有人則戲稱「別傻了，他只是放私房錢忘了拿走，當時情況應該很緊急」。
「臭襪」當聖誕襪掛門把 台男獲父親塞零用錢
該台男在threads帳號上傳影片，指他趁聖誕節，將1隻襪子反轉掛在房間的門把上，詎料意外獲得父親塞了2張100元、合共200元新台幣（約50港元）零花錢。他驚喜不已開心分享到網上，事後強調襪子早已清洗乾淨，只是他翻到背面掛在門把而已，引來網民笑稱「還是臭」。
網民感動：什麼爸爸，那是聖誕老人
不少人大讚樓主父親有愛，「什麼爸爸，那是聖誕老人」、「直男的浪漫」、「爸爸給滿情緒價值」、「小孩長大了，聖誕老公公的禮物也升級成大人喜歡的禮物」，另有網民表示羨慕，「我小時候掛永遠都是空的，一個糖果都沒有」、「放了襪子在家裏各處，隔天都沒錢還被罵了」、「太久沒收這樣禮物，看到有點想哭是正常的嗎」。
網民笑稱情況緊急：只是私房錢忘拿走
有留言則關注樓主的「聖誕襪」較與眾不同，「你這襪子看起來像穿了一整天還沒洗」、「雖然還不錯， 但那個襪子蠻敷衍的」、「聖誕襪用自己的襪子，是什麼時候開始流行的」，又笑稱「爸：去買一雙真正的聖誕襪吧」、「別傻了，他只是放私房錢忘了拿走，當時情況應該很緊急」。
