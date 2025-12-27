中環直擊大叔偷拍後生女！女生通知保安兼迫刪相　1原因竟遭圍攻

聖誕節普天同慶，加上街上掛滿裝飾，自然吸引女士們打卡拍照。不過有女生在社文平台發文，指在中環直擊1名大叔偷拍街上正在拍照的女生，直言對方雖則「唔係偷影啲咩部位」，但看不過眼女士們被陌生人「影大頭相」，故上前提醒並通知保安，大叔最後刪除所有照片，她在網上分享事件並呼籲「各位女仔請小心」。



帖文引來網民討論，有人斥責偷拍行為「噁心」；但另有意見覺得香港沒有肖像權，「唔係影私人部位你就收X啦」，更反指樓主「五十步笑百步」，「人哋明影囉，你就偷影人喇」、「你又偷影緊佢喎，仲擺上網」。不少人為樓主護航，出言作出駁斥，「其實係睇動機同意圖」、「就咁睇樓主係偷拍緊人哋部手機，被偷拍手機個阿叔就明（顯）拍緊女」。



有女生在中環直擊有大叔偷拍女生，貼出照片呼籲「各位女仔請小心」。（「threads＠csychloe_」影片截圖）

中環直擊大叔偷拍後生女

「各位女仔請小心！打卡還打卡，俾人偷影都要知道啊」，該女生於12月26日（聖誕節翌日）在threads發帖，指聖誕節期間在中環直擊1名大叔偷拍街上正在拍照的女生，已即時告知被偷拍的當事人，同時通知保安截停該大叔，再要求他刪除所有照片，但仍希望透過分享事件，提醒廣大女士們「記住小心啲」。

中環有大叔偷拍街上正拍照的女生，樓主即時告知當事人並通知保安，截停大叔再要求他刪除所有照片。（「threads＠csychloe_」圖片）

大叔手機鏡頭對準女生們 有人被拍「大頭相」不自知

從樓主上傳多張照片所見，街上有不少女生正和聖誕裝飾打卡，其間1名頭戴白色鴨舌帽、身穿深藍色上衣的大叔舉起手機，直接將鏡頭對準正在拍照的女生們，而那些女生正投入拍攝中，明顯完全不知情，有人甚至被大叔拍下「大頭相」。樓主續指，雖然大叔「唔係偷影啲咩部位」，但覺得雙方既然不認識「放大啲樣嚟影好似都唔係太好吧」，遂決定公開事件呼籲他人小心。

頭戴鴨舌帽大叔舉起手機，將鏡頭對準正在拍照的女生們。（「threads＠csychloe_」圖片）

香港無肖像權 非偷拍私人部位則無問題？

雖則有網民批評大叔偷拍行為「噁心」，「成浸老人除仲走去偷拍啲十八廿二後生女，好心啦」、「小心爆血管呀X老」。惟有留言指出香港並無肖像權，「有咩問題？佢又唔係影裙底」、「唔係影私人部位你就收X啦」，又反指樓主「五十步笑百步」，「人哋明影囉，你就偷影人喇」、「你又偷影緊佢喎，仲擺上網」。

網民撐樓主公開事件：點知變態影完人相會攞嚟做咩

不過以上言論卻遭大批網民反駁，「樓主無影伯伯個樣，我哋到宜加都唔會知伯伯係邊個；但伯伯就影人個樣，仲要明顯個女仔應該係唔識伯伯，佢影人嘅目的係咩呢？」、「宜家科技咁發達，點知啲變態影完人相會攞嚟做咩壞事，咁嘅行為當然要分享等大家都小心啲」、「其實係睇動機同意圖，樓主同阿叔都係影人，但係個出發點完全唔同」、「就咁睇樓主係偷拍緊人哋部手機，被偷拍手機個阿叔就明（顯）拍緊女」。

（threads＠csychloe_）