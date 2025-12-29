冷鋒襲港分區跌至5℃！打邊爐不能做這2件事　羽絨小心4隱患會爆炸

【天文台／天氣消息／氣溫／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流／寒潮／冷鋒】冷鋒元旦殺到，香港天氣轉寒冷！天文台預測，香港星期五（2026年1月2日）至星期六（2026年1月3日）市區最低氣溫只有11℃至17℃，上水、沙田更只8℃，將軍澳、屯門等分區氣溫亦只有9℃。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

踏入2026年月香港天氣轉寒冷！天文台預測，一道冷鋒會在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及周末氣溫顯著下降，天氣轉冷，天色逐漸好轉；受季候風持續影響，下星期初天晴乾燥，早上仍然相當清涼，內陸地區日夜溫差頗大。

市區最低氣溫11℃ 上水等多區只有8℃

根據天文台九天天氣預報，元旦日（1月1日）市區最低氣溫跌至16°C，1月2日最低氣溫只有12°C，1月3日最低氣溫更只有11°C，隨後數日稍稍回升至13°C至14°C。

而根據天文台分區天氣預報，1月3日多區氣溫只有8°C至9°C，其中上水、沙田只有8°C；青衣、屯門、西貢、將軍澳只有9°C；打鼓嶺則只有5度。

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾凍▼▼▼

1月3日多區氣溫只有8°C至9°C。（天文台）

天文台九天天氣預報▼▼▼

天文台九天天氣預報。（天文台）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈