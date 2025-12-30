城巴穿梭巴士被撞爆玻璃繼續行　乘客斥車長態度　網民：好有問題

發生交通意外竟駛離事故現場，爆玻璃仍繼續行駛？有巴士乘客於網上發文表示，12月28日前往赤柱聖誕市集後，晚上7時回程乘搭主辦單位安排的城巴免費穿梭巴士期間，穿梭巴士與對面線巴士相撞，下層車尾太平門玻璃爆裂，穿了1個大洞，玻璃碎片散落座椅上，雖無乘客受傷，但車長竟未有安排乘客立即下車，繼續行駛至終點站金鐘。



事件引起熱議，網民留言指出，「如果咁啱有人坐呢個位真係食到正，好彩無事！」、「應該要在下站停車，要換巴士」、「爆玻璃都唔即刻停車響台通知公司？」、「有意外唔係要停車咩？報警同通知公司，仲要佢揸緊公司嘅車，唔係佢架車」、「投訴到運輸署，呢個司機好有問題，爆玻璃都唔停車」。



《香港01》已就事件向城巴查詢，正等候回覆。



有巴士乘客於網上發文表示，12月28日前往赤柱聖誕市集後，晚上7時回程乘搭主辦單位安排的城巴免費穿梭巴士期間，穿梭巴士與對面線巴士相撞，下層車尾太平門玻璃爆裂，穿了1個大洞。（Threads@item_forfree）

該巴士乘客12月28日於Threads發文表示，「最後今日last day去咗赤柱聖誕市集，回程搭穿梭巴士突然boom一聲，即場加映爆『防爆玻璃』環節，好彩冇人受傷」。

城巴穿梭巴士撞車爆玻璃繼續行

照片及影片見到，下層車尾太平門玻璃爆裂，穿了1個大洞，玻璃碎片散落座椅上，但車長仍繼續行駛，未有安排乘客下車。

玻璃碎片散落座椅上。（Threads@item_forfree）

乘客斥車長態度：爆玻璃後仲愈開愈快

有另1名車上乘客留言指出，「我喺車上，呢位司機駕駛態度值得商榷，喺淺水灣道keep住高速行駛見到對頭巴士都冇減速。俾對面車倒後鏡撞到之後，一聽到乘客叫佢開慢啲，佢第一個反應就話唔係佢錯，係對面巴士錯，去到後面爆完玻璃之後仲要愈開愈快」，他認為「你（車長）真係為啲客好，架車去到海洋公園地鐵站已經可以停低啦，要過車嘅過車，想自己走嘅行去搭地鐵」。

樓主亦補充說，原本車廂內坐滿了人，「本身已經開得都快」、「開頭撞嗰下係裂咗未爆，個司機中途停車行埋嚟話『唔會爆㗎，防爆玻璃嚟，一係你哋坐開啲，一係清空全部落車』，啲人坐埋一邊之後繼續開，過多陣玻璃先碎」，最終駛至終點站金鐘。

赤柱聖誕市集主辦單位安排城巴免費穿梭巴士來往赤柱廣場及金鐘。（Thread@patrick_a857q7d）

香港法例：駕駛殘缺車輛或干犯危險駕駛

根據香港法例，駕駛殘缺車輛的司機有機會干犯「危險駕駛」，一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元、監禁3年及取消駕駛資格。

（Threads@item_forfree）