馬年不祥預兆？洛陽博物館「千年陶馬」玻璃櫃內離奇倒地碎裂惹議
撰文：中天新聞網
出版：更新：
有網友在社交平台爆料稱，大陸河南省洛陽博物館內一件唐代彩繪貼金陶馬，突然倒塌，並出現馬腿斷裂情況，引發譁然。館方1月2日表示：「目前正在調查中，已撤回庫房。」
綜合內地媒體報導，網友曝光照片顯示，在玻璃展櫃內，一匹陶馬側倒在地，後腿已明顯斷裂，斷裂的殘肢散落在一旁。
洛陽博物館一隻唐代陶馬倒下斷裂：
據公開資料顯示，該陶馬為唐代文物，於1988年4月在偃師市（現洛陽市偃師區）政府招待所出土，後由洛陽博物館收藏並展出。
一名導遊透露，她於1月1日晚間6時左右仍看到該陶馬以正常狀態陳列於展櫃內：
沒多久就聽到有人說『馬倒了』。
她（導遊）指出，1月2日上午再次前往時，發現原本擺放陶馬的展櫃，已更換為其他展品。
媒體詢問洛陽博物館進一步求證。館方工作人員低調表示：「目前相關情況正在調查中，具體以官方回覆為準。」對於網傳照片的真實性，該工作人員說：「不要看網上的說法，請等待官方發布。」
網友熱烈討論這起事件，有人表示：
「寓意很不好啊，接下來是馬年啊」
「不可胡說不吉利的話。興許是這馬站了千年腿軟了唄」
「馬『倒』成功！我盡力了。」
