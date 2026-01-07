Hashtag B蛋撻藏釘書釘！食客批：會唔會太大意　Hashtag B咁回應

Hashtag B為本地網紅麵包店，自開業以來吸引不少市民和旅客光顧！有前藝人、現為美容公司老闆在社交平台發文，稱日前獲客人請食Hashtag B的蛋撻，但她吃到中途咬到異物，吐出發現是釘書釘，引來網民批評店方離譜，「好恐怖，咁都跌到入啲蛋漿到」、「吞咗就大鑊」，同時建議向食環署舉報，「對餐廳好，會有改善」。



Hashtag B回覆《香港01》表示，重視顧客食用公司產品時發現有異物的情況，已立即啟動內部調查，全面檢視相關的生產流程及品質監控措施。調查顯示，在整個製作環境中並無釘書釘此類異物的存在，不排除可能源自後續店內包裝食品的過程，或因外部接觸所致。



Hashtag B強調，一向將顧客健康與食品安全置於首位，並以守護食物安全為己任，往後會持續認真跟進並積極改善，將全面強化品質監控工作，確保所有製作流程均符合最高的食品安全標準，並就事件為顧客帶來困擾與不便，表示鄭重的歉意。



樓主食用Hashtag B蛋撻時咬到異物，吐出發現是釘書釘，網民呼籲報食環。（「threads＠yanshuming」圖片）

本地網紅店Hashtag B 蛋撻藏釘書釘

90年代女星、現時從事美容行業的嚴淑明在threads帳號「yanshuming」發帖，分享近日公司獲客人請食Hashtag B蛋撻，不過她吃到中途咬到異物，初時還以為只是蛋殼，吐出才發現是釘書釘，因此驚呼「呢間嘢會唔會太大意啊」。

咬到異物以為蛋殼 吐出傻眼：會唔會太大意

從樓主上傳的照片可見，相信該客人買了1盒蛋撻，而樓主咬到異物吐出時，顯示1個釘書釘黏附在疑似酥皮上，而釘書釘形狀細小，不仔細看難以發現，若然她未有察覺而吞下肚，後果恐怕不堪設想。

樓主吐出異物時，顯示釘書釘黏附在疑似酥皮上；而釘書釘形狀細小，不仔細看的確難以發現。（「threads＠yanshuming」圖片）

網民斥離譜：吞咗就大鑊 建議報食環

事件引來網民批評離譜，「黐X線，可以blacklist了」、「好恐怖，咁都跌到入啲蛋漿到」、「啲蛋液無過篩？廚房有釘書機釘都幾神奇」、「吞咗就大鑊」、「我今日咁啱買咗蛋撻餵無牙的長者一羹一羹咁食，多謝你呢個post真係警惕咗我，餵佢食咩都要再整細啲留意下」，並呼籲樓主報食環，「對餐廳好，會有改善」。

