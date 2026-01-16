旺角男子街頭極速食煙　10分鐘吸完兩包　目擊者：果然術業有專攻

何解吸煙吸得如此急速？有男生於網上發文分享奇人奇事，他於旺角街頭目擊1名男子站在垃圾桶旁極速吸煙，一口接一口，如入無人之境，10分鐘就吸完兩包煙，即大概40支香煙，令男生嘖嘖稱奇，大呼「真係增廣見聞，果然術業有專攻」。



網民笑言，「肺癌speedrun（競速破關）」、「條煙仲有10分鐘過期」、「心肺（廢）功能training」、「醫生話剩返3日命，但卡數兩日後就要找」、「師兄獲得了吸煙10分鐘限時體驗卡，效果包括立刻獲得肺癌」。有網民留意到男子並無「過肺（吸煙時將煙霧吸入肺部）」，「呢招叫打煙炮，無落肺，唔驚」、「佢真係有食到入肺咩？10分鐘燒兩包成煙都幾富貴」。



有男生於網上發文分享奇人奇事，他於旺角街頭目擊1名男子站在垃圾桶旁極速吸煙，一口接一口。（Threads@ka1.o8）

該男生於Threads發文發片表示，「請教下各路師兄佢練緊啲咩，我睇咗10分鐘佢chur咗2包，真係增廣見聞，果然術業有專攻，Extreme Sports（極限運動）」。

旺角男子街頭極速吸煙 10分鐘吸完兩包

8秒影片所見，旺角街頭1名穿黑色外套的男子站在垃圾桶旁極速吸煙，吸1口後，立馬拿走吐煙，緊接又再吸，8秒就吸了10口。

該男生表示，「請教下各路師兄佢練緊啲咩，我睇咗10分鐘佢chur咗2包」。（Threads@ka1.o8）

網民笑言，「條煙仲有10分鐘過期」、「心肺（廢）功能training」。（Threads@ka1.o8）

另1目擊者：佢吸得半支就唔要

帖文引來熱議，網民笑言「你又真係好嘢，睇咗成10分鐘」、「『食埋呢次唔食』，好癲，唔好話chur煙，剩係急速換氣都頭暈啦」、「捉緊生命濃度」、「兩倍速慢性自殺」、「肺界認真組織」、「幫個肺做強度訓練」、「當你煙break只有1分鐘的時候」。

另1名目擊事件的網民則說，「我有見到，佢仲係吸得半支就唔要，俾個阿伯係咁執佢啲二手煙食，造福弱勢人群」。

（Threads@ka1.o8）