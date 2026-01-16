單車男扔共享單車落河！天橋嬉笑拍片直擊分享　LocoBike：已報警

覺得好玩？香港網絡流傳影片，有單車男晚上在天橋上拍片直擊將1輛共享單車舉高拋落河，現場傳出他和友人的嬉笑聲，他疑將影片上載到個人社交平台帳戶，被網民轉載至Threads公審。許多網民認為他本身是「單車友」，「點解可以對啲單車咁樣？」，又認為他等同「將自己嘅罪證掉出公海」。



LocoBike回覆《香港01》表示，昨晚已收到許多市民的舉報，經確認，片段中的單車屬於LocoBike，他們已就事件報案並提交了相關證據。LocoBike會嚴肅處理事件。



有單車男晚上在天橋上拍片直擊扔共享單車下面的河。（Threads@non_burnable_garbage影片截圖）

單車男由天橋扔共享單車 嬉笑：有蛇呀X

香港網絡昨晚（1月15日）起瘋傳「扔單車片」。片段所見，1名全身黑色裝備，戴頭盔、單車衣褲的男子，從一條天橋將1部共享單車舉高，看向鏡頭調整拍攝角度，之後將單車抬到高過欄桿拋入河中，錄到他和同行人單車友的嬉笑聲，提及「有蛇呀x」。片段應由同行單車友掌鏡。

有單車男晚上在天橋上拍片直擊扔共享單車下面的河。（Threads@non_burnable_garbage影片截圖）

有單車男晚上在天橋上拍片直擊扔共享單車下面的河。（Threads@non_burnable_garbage影片截圖）

被網民轉載 鬧爆無公德心

該名單車男疑在個人Instagram帳戶上傳影片，後來被發現已清空帳戶，但網民已將影片轉載至Threads，不滿指「乜X嘢呀？而家啲人咁冇公德心嘅。喺天橋抌logo （LocoBike）」。

+ 2

片段引起批評，認為當事人自己也是「單車友」，「作為單車X咁對單車」、「咁大個人都仲玩呢啲嘢」、「點解啲人可以咁衰！ 自己踩單車，點解可以對啲單車咁樣？做人可唔可以正常啲？」、「X唔怪得愈嚟愈少共享單車啦」、「住新界見到好多共享單車畀人掉落河，單車X睇唔起共享單車，單車舖又覺得畀人搶生意」。

有網民發現當事人已清空其社交平台帳號，但片段已被網民轉載。（Threads@non_burnable_garbage）

網民揶揄拍片：將自己嘅罪證掉出公海

不少網民又揶揄當事人拍片舉動，「點解而家啲人咁鍾意將自己嘅罪證掉出公海？」、「佢真係傻豬，要捉佢一定搵到佢」、「LocoBike麻煩提告，呢嚿冇品嘅人，唔想佢逍遙法外」、「好似算刑事毁壞，要坐監留案底」。

（Threads@non_burnable_garbage）