譚仔三哥筷子筒藏大量麵包碎　食客怒：好核突呀！　三哥這樣回應

「邊個咁大整蠱？」有譚仔三哥米線食客於網上發文表示，與朋友們於一分店內用膳，朋友拿筷子時發現上面黏有麵包碎，好奇心驅使下拿起所有筷子檢查筷子筒底部，竟發現內藏更多麵包碎。



網民留言猜測，「呢單應該係客人惡作劇」、「呢單可能譚仔姐姐唔知咩事」，有人認為「直立筷子筒係垃圾發明，向上向下都一定污糟，有樣盒叫橫放揭蓋」。



譚仔三哥小編於帖文下留言致歉，表示「三哥向來非常重視食品安全及衛生情況，我們已立刻將是次事件紀錄在案，並會提升衛生及服務質素」。



該食客於Threads發文表示，與朋友們午膳時間去譚仔三哥米線，「懷住又肚餓又興奮嘅心情行入舖頭，嗌咗最愛嘅米線準備大飽口福」，最初2個人拿筷子時「完全冇發現有問題0阻力」，直到第三人拿的時候，才發現筷子上黏有麵包碎。

譚仔三哥筷子筒藏大量麵包碎

樓主當時換筷子後，向朋友們笑言「可能下面有更加多麵包呢」，樓主說「朋友好奇心and行動力max，攞筷子對住個筒篤咗幾下，發現個聲唔對路，仲要軟冧冧，就攞咗出嚟求證……結果！」。

網民：所以香港人會洗餐具先食

影片見到，樓主與朋友一同拿起所有筷子檢查筷子筒底部，竟發現內藏更多麵包碎，影片聽到有女聲說「好核突呀真係」、「佢成個麵包喺入邊呀？」。

網民留言表示，「向好方面諗，好彩麵包啫，如果係啡色昆蟲，一定反胃」、「幾驚係跌咗堆曱甴出嚟」、「咁樣養一兩晚，每晚收舖一定有曱甴爬過入去」、「所以香港人會用杯水/茶洗餐具先食」、「上年開始已經有自備餐具嘅諗法，而家啲人劣質咗好多 只能控制自己避免，見唔對路就用私伙嘢」。

網民猜：似係食客放入去

有網民猜測，「似係食客放入去，自己店員會唔會XX搞X自己，除非有仇」、「咁X癲，實係啲CXS X客/小孩亂搞，咁X離譜塞蛋糕落去，拎起有阻力要即刻同阿姐講」。

有網民指出，「之前食三哥有條細路攞晒啲筷子出嚟玩，佢老竇仲嬉皮笑臉覺得佢好得意咁，即刻同個遮遮（姐姐）講，遮遮收返晒成筒筷子」、「明你嬲，但真係關缺德食客事。我食譚仔，都見到班小朋友將筷子拎晒出嚟玩砌圖，唯有少出街食了」。

譚仔三哥小編於帖文下留言致歉。（Threads截圖）

譚仔三哥致歉：會提升衛生及服務質素

譚仔三哥小編於帖文下留言致歉，「對於您不快的用餐體驗，我們非常抱歉。三哥向來非常重視食品安全及衛生情況，我們已立刻將是次事件紀錄在案，並會提升衛生及服務質素」。

網民建議道，「全線檢查所有筷子筒，可能要換晒做透明更好」、「好似日式餐廳嗰啲咁，用打橫筷子筒啦」。

