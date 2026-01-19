靚女姐姐截停贈港鐵都會票！乘客即用入到閘　網民讚：益人唔好嘥

施比受更有福！有女生於網上發文分享好人好事，她日前去港鐵站期間，被1位「靚女姐姐」截停詢問是否去搭港鐵，她回應「係」後，對方就塞了1張港鐵都會票給她。樓主立即使用該票，發現閘口屏幕顯示剩餘1次乘車次數，她猜想該張都會票是當日到期，該名美女是用不完乘車次數下而轉贈給她。



網民留言大讚，「好人好事，祝佢永遠靚女」、「祝佢去廁所永遠有廁紙」、「有時呢啲嘢，益人都唔好嘥咗佢」。有網民則說，「我幾年前都有收過！keep張飛keep到而家，就係為咗記住香港其實好多好人好事」，有人則分享與該名美女的同樣想法，「我成日用唔晒都好想咁樣塞畀人，但驚人哋以為我有咩不軌企圖」。



有女生於網上發文分享好人好事，她日前去港鐵站期間，被1位「靚女姐姐」截停贈送港鐵都會票。（Threads@da_gee_）

獲贈都會票的女生1月17日於Threads發文分享事件，「啱啱行緊去地鐵站，有個靚女姐姐突然截低我，問我係唔係要去搭地鐵？我話係佢就塞咗張港鐵都會票畀我，我真係用咗發現仲有1程未搭，睇嚟係今日到期」。

獲靚女姐姐贈都會票 女生成功入閘

女生感激道：「我之前都冇諗過可以咁樣畀人，多謝你呀，香港人真係好好。」

女生即時使用獲贈的都會票。（Threads@da_gee_）

女生說，「我真係用咗發現仲有1程未搭，睇嚟係今日到期」。（Threads@da_gee_）

網民：益人都唔好嘥咗佢

有網民留言提醒都會票有乘車限制，「有限制，東鐵不能過九龍塘、屯馬不能過荃灣西、東涌線不能過青衣，其實如果剩下的因事去外遊、公幹用不着，真是益其他乘客都唔好嘥了佢」。

有網民分享，「我都試過塞畀人，最後今日仲有幾次剩又用唔着，當然益下一個好過益地鐵」、「唉，我上次都係，但係香港人行色匆匆，我企咗好耐都搵唔到1個人可以俾我塞畀佢，所以我嘥咗1程，我下次都可以學呢位女仔咁唔好猶豫，俾我講明先」。

有人試圖贈車票被質疑騙人

有網民表示，香港人有較高警覺性，難以送出都會票，「我都試過閘口畀人用，但問咗幾個人佢哋都驚我呃佢唔要！跟着我將張都會票畀返港鐵！只係到期唔想浪費，已買張新嘅，都試過有人要嘅」。有網民回應說，「香港人唔習慣接受陌生人嘅饋贈，從小教育要保護自己嘅結果，免受拐騙嘅同時失去咗人情味，但亦係唔貪小便宜嘅品格」。

