公屋悲劇│港男申請公屋14年　做漏1事慘被DQ　房屋署規定原來咁講

【公屋申請／輪候／取消資格】公屋輪候多年卻是一場空。有香港男子於Facebook公屋討論區發相發文，指他以非長者單身申請輪候1人公屋近14年，近日打算「加名」，才驚覺其申請資格早已被取消，原因竟是做漏1件事。



事件引來網民熱議，有人分享同類經歷，「我也試過，8年後以為就快到，點知去房屋署問，她話我已經在1年前取消咗」。也有網民訴苦，「我都等咗16年啦」、「我20幾歲申請一人，而家都就嚟50，問過都仲要等多幾年」。



有香港男子於Facebook公屋討論區發相發文，指他以非長者單身申請輪候1人公屋近14年，近日打算「加名」，才驚覺其申請資格早已被取消。（資料圖片）

1人公屋等幾耐？公屋輪候一般申請者輪候時間？

根據房屋局網頁，截至2025年9月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」維持在5.1年。

港男輪候公屋14年 突被取消申請資格

公屋難求，但也要小心申請被「DQ（取消資格）」。該香港男子於Facebook群組「公屋討論區」發布相片，指他申請非長者單身人士1人公屋，輪候多年，近日打算「加名」，詎料獲告知「早幾年取消咗（申請）」。

從相片見到，樓主於2012年8月9日登記申請公屋，輪候公屋分數為「-12分」。（Facebook群組「公屋討論區」）

從相片見到，樓主於2012年8月9日登記申請公屋，意味已輪候公屋14年，而所得輪候公屋分數為「-12分」。根據房委會文件，「配額及計分制」下非長者1人申請分數，會按其成功登記公屋申請時的年齡計算，並按年歲增加，直至59歲獲369分為止，但如果申請者現居於公屋單位，包括房協轄下的出租單位，會被扣30分。

料因無回覆房屋署審核信件

網民看後議論紛紛，不少人分析樓主被取消資格，可能因為沒有回覆房屋署審核信件，「之前好似話房署寄任何信件俾你，如果三次內唔回信會即時取消輪候資格」、「我也試過，8年後以為就快到，點知去房屋署問，她話我已經在1年前取消咗」、「可能有信你miss咗，當取消」。樓主則回覆，房屋署表示有寄出信件，但他稱沒有收到。隨即有網民建議樓主上訴，「試下上訴，話收唔到信」。

另有大批網民訴苦，「我都等咗16年啦」、「我20幾歲申請一人，而家都就嚟50，問過都仲要等多幾年」、「1人要計分數，年紀愈大分數就會多啲，到某個分數就會開始派屋，到時起碼都57-58歲，年紀細嘅等二、三十年閒閒哋」。

根據房委會文件，「配額及計分制」下，房屋署會對已經輪候5年而在未來2年尚未到達詳細資格審查階段的非長者1人申請者，進行定期查核，要求申報其最新入息和資產。（資料圖片）

公屋非長者單人申請者每5年審核1次

根據房委會文件，「配額及計分制」下，房屋署會對已經輪候5年而在未來2年尚未到達詳細資格審查階段的非長者1人申請者，進行定期查核，要求申報其最新入息和資產；若申請者被發現不再符合申請公屋資格或沒有回應房屋署要求的申報或提交入息及資產等文件，房屋署會取消其申請。

通過查核而申請公屋資格得以保留的申請者，由查核日期起計5年之後，若申請者再次成為查核目標，需再次接受查核。