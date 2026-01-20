屯門學生用腳擋輕鐵車門　阻開出等兩同學上車　網民斥：行為自私

「擋門等人」行為非常自私！有港鐵乘客於網上發文表示，早上繁忙時間於輕鐵屯門站月台見到1道列車車門久久未關上，他原以為車門出現故障，隨後竟發現是有1名女學生用腳阻礙車門關上，等待其兩位同學上車，他拍下影片批評「阻住人哋返工得唔得㗎」。



網民留言批評該群學生，「行為自私，影響其他乘客」、「香港啲車咁密，頂得嚟下1架都就到啦」、「私家車咩，要等埋就坐的士啦，一係就早啲出門口」。有網民就嘗試解讀學生行為，「輕鐵無咁密，同埋下1架又未必係同1條路線」、「掹車邊返學，呢架車上唔切，佢哋就會遲到」。



《香港01》已就事件向港鐵查詢，正等候回覆。



有港鐵乘客於網上發文表示，早上繁忙時間於輕鐵屯門站月台見到，有女學生用腳阻礙車門關上。（Threads@random_tree_sleeping）

該港鐵乘客於Threads發文表示，事發於1月20日早上8時01分輕鐵屯門站月台，「仲以為中間對門壞咗添，原來係有人特登頂住，阻住人哋返工得唔得㗎」，又說「咩學校嚟㗎，咁都得嘅」。

學生用腳阻輕鐵關車門 等兩同學上車

14秒影片見到，列車停在月台，車廂內有穿着校服的女學生用右腳頂着車門，阻礙車門關上，鏡頭往左拍攝時，見到另1道車門已關好。4秒後，1名包着頭巾、穿着同樣校服的學生趕至衝入車廂，隨後有另1名男學生跑進車內。影片至第九秒，車門才關好，但至片尾仍未開出，拍片乘客慶幸道「哇，好彩冇搭呢部」。

鏡頭往左拍攝時，見到另1道車門已關好。（Threads@random_tree_sleeping）

穿着校服的女學生用右腳頂着車門，阻礙車門關上。（Threads@random_tree_sleeping）

4秒後，1名包着頭巾、穿着同樣校服的學生趕至衝入車廂。（Threads@random_tree_sleeping）

網民：返學遲咗上車唔代表大晒

網民留言批評，「返學遲咗上車唔代表大晒，早啲起身啦X街」、「輕鐵係幾疏下，不過都係no excuse（沒藉口）」、「還要穿校服，影響學校」、「佢哋仲要長期慣犯嚟，以前已經影過佢哋好幾次咁樣」。

另有網民說，「send返畀佢哋學校叫佢哋監管下」、「唔好理咩人種或者邊間學校，做得唔啱就要出聲」。

隨後有另1名男學生跑進車內。（Threads@random_tree_sleeping）

影片至第九秒，車門才關好，但至片尾仍未開出。（Threads@random_tree_sleeping）

港鐵附例：干擾車門最高罰2,000港元

根據港鐵附例，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，如有違規，最高罰款2,000港元。

