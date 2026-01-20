港鐵羅湖站大媽插隊　男生拍片追罵：打尖佬！　大媽：我係女仔嚟

排隊守秩序是基本個人操守，但網上流傳1段影片，顯示港鐵羅湖站內有男生拍片追罵1名大媽插隊，大媽不滿爆粗，男生則不斷重複大喊「打尖佬！」回擊，惟大媽表示「我係女仔嚟㗎」，意謂不應形容她是「佬」。男生指摘「女仔就可以打尖呀？」，大媽下樓梯期間指出「人在做，天在看」、「上天有眼㗎」。



影片引來熱議，網民留言批評插隊的大媽，「打尖唔守秩序就係乞人憎」，又讚賞追罵的男生「做得好！大快人心」、「香港需要多啲呢類勇士」、「香港多啲呢位師兄，呢個香港守規矩好多」、「如果打尖，立即大大聲媽叉佢，等全世界都知道」。不過也有網民認為，「做男人做到咁肉酸」、「以為自己好X型咁，咪又係蝦女人」。



網上流傳1段影片，港鐵羅湖站內有男生拍片追罵1名大媽插隊。（Instagram@zjasont001n）

有網民於Threads轉載1段Instagram影片表示，「有無人覺得依家愈來愈多人鍾意打尖插隊，近排目擊經歷嘅次數頻密咗好多，尤其係啲X老，下次再遇到打尖，我會學佢咁追擊人」。

港鐵羅湖站大媽插隊 男生拍片追罵：打尖佬！

1分鐘影片見到，1名男生指着前面穿藍色牛仔外套的大媽，斥責其「打尖」，大媽爆粗回應「X你個X呀」，男生指摘「哇，喺度鬧人呀，一啲質素都冇，係咪鬧人先，係咪繼續鬧人先，打尖係咪？」，隨後不斷重複大喊「打尖佬！打尖佬！打尖佬！」。

大媽爆粗回應「X你個X呀」，男生指摘「哇，喺度鬧人呀，一啲質素都冇」。（Instagram@zjasont001n）

男生追着大媽拍片，不斷重複大喊「打尖佬！打尖佬！打尖佬！」。（Instagram@zjasont001n）

大媽：我係女仔嚟㗎！ 男生：女仔就可以打尖呀？

大媽表示「我係女仔嚟㗎」，意即不應形容她是「佬」，男生問：「你係女仔做咩呀？你係女仔就可以打尖呀？女仔打尖啱晒呀？」大媽邊下樓梯邊否認，「人在做，天在看，邊個講過X老X死嘅，X街死嘅，我冇講過呢句嘢，唔好屈我」，男生說「哇，佢話自己X街死喎，咒自己喎，哇，真係好黐線呀」，大媽指出「上天有眼㗎」，重複勿冤枉她。

大媽表示「我係女仔嚟㗎」，男生問：「你係女仔做咩呀？你係女仔就可以打尖呀？女仔打尖啱晒呀？」（Instagram@zjasont001n）

大媽邊下樓梯邊否認，「人在做，天在看，邊個講過X老X死嘅，X街死嘅，我冇講過呢句嘢，唔好屈我」。（Instagram@zjasont001n）

網民批評大媽：打尖唔道歉仲惡過人

網民批評大媽，「打尖唔道歉仲惡過人」、「仲女仔，做得人阿婆嚕」、「你被人插隊你也沒說什麼粗口，她一路說」，又讚賞男生「做得好，以為無恥就無敵」、「有時我都想好似你咁，好勇」、「感恩香港仲有人敢企出嚟」、「笑到我，希望香港多啲呢啲戰神」，有網民則說「1個男人唔好咁失禮喇，少少事搞咁多嘢」。

有網民認同Threads轉貼影片的樓主，稱感覺最近多了人插隊不守規矩，「真！多咗好X多，1秒令我着火，然後開聲叫佢排隊，我叫做好彩啲，佢哋會識排返後面」、「佢哋面皮厚到根本唔在意俾人公審」。有網民就提醒追罵期間勿觸碰到對方，「緊記啟動自我保護狀態，千祈咪掂到佢1條毛，佢肯定誇大反應」。

（Instagram@zjasont001n / Threads@zebra.6120497）