港鐵將軍澳線女子大聲播歌！無視乘客勸止：我唔會停　網民斥野蠻

搭乘公共交通工具想聽音樂不是問題，但佩戴耳機很困難？有女生在社交平台公審，指搭乘港鐵時遇到有女子大聲播歌，有乘客請對方停止播放音樂，她發惡堅稱「唔停，我唔會停」，其後更將手機音量再度調高，女生不滿對方無賴態度，於是公開事件，引來網民嘩然，紛紛斥責女子行為自私兼無品，「呢條女都幾野蠻喎」、「窮到連耳機都買唔起？」。有留言覺得說道理無用，便要「以其人之道還治其人之身」，「邏輯同道德係無法擊敗無賴，佢哋需要嚴刑峻法同物理超渡」、「對付呢種人就係同佢鬥大聲，睇下邊個手機勁啲」。



有女子在港鐵大聲播歌，無視乘客勸止，態度囂張惹全網嘩然。（「threads＠emilycpt72」影片截圖）

女子港鐵車廂大聲播歌

「求賜教，遇到咁的情況點處理好？」該女生在threads發文，指1月19日下午搭乘將軍澳線開往寶琳方向列車，遇到1名女子在車廂使用手機大聲播放音樂，有乘客於是有禮請求對方不要大聲播歌，但她未有收斂，樓主更形容女子「聲大夾惡」，「仲播得大聲咗」。

不滿乘客勸止 雙方爆發爭執

從樓主拍攝片段可見，影片最初顯示該名頭戴藍色鴨舌帽的女子正用電話大聲播放音樂，疑似和1名外籍女子爭執。鴨舌帽女子當時稱「Face You（樓主估計是指粗口Fxxk You）」，然後又斥「You are so Kweicy（樓主相信表達（Crazy，黐線）」，不過外籍女子面對她惡劣態度，只是冷靜要求她「Stop it（請你停止）」。

頭戴鴨舌帽女子用電話大聲播放音樂，疑和1名外籍女子爭執。（「threads＠emilycpt72」影片截圖）

女子斥「You are so Kweicy（相信表達（Crazy，黐線）」。（「threads＠emilycpt72」影片截圖）

外籍女子面對她惡劣態度，只是冷靜要求她「Stop it（請你停止）」。（「threads＠emilycpt72」影片截圖）

女子拒撳熄音樂：我唔會停 再將手機音量調高

站在旁邊的樓主看不過眼，幫忙出聲指責鴨舌帽女子手機聲浪過大影響其他乘客，再次請她停止播放音樂，惟女子未有理會，更堅稱「唔停，我唔會停」，又反指樓主大聲說話才是影響他人，「你咪影我囉」，及後變本加厲，將手機音量再度調高，片段至此告終。樓主不滿女子態度，但又無可奈可，遂將片段公審到網上，稱「真係令我嘆為觀止」。

樓主看不過眼，指責女子手機聲浪過大影響其他乘客。（「threads＠emilycpt72」影片截圖）

女子未有理會，堅稱「唔停，我唔會停」。（「threads＠emilycpt72」影片截圖）

女子反指樓主大聲說話影響他人，「你咪影我囉」。（「threads＠emilycpt72」影片截圖）

女子反指樓主大聲說話影響他人，「你咪影我囉」。（「threads＠emilycpt72」影片截圖）

女子之後變本加厲，將手機音量再度調高。（「threads＠emilycpt72」影片截圖）

人無恥便無敵？ 網民狠斥野蠻

許多網民批評片中女子無恥，「呢條女都幾野蠻喎」、「還要理直氣壯過你」、「愈來愈多無教養嘅人出來獻世」、「如果佢親戚朋友同事見到教導下佢文明守法啦」、「窮到連耳機都買唔起？」、「以前啲阿伯用收音機聽，起碼都識得用單邊耳筒聽」、「以前出街好舒服，唔會一堆speaker X」、「而家搭地鐵搭巴士，愈來愈多人播片，打擾人清靜」。有疑似認識該女子的網民就爆料，「唔知係咪同一人，之前同佢做嘢，對客講嘢語氣完全一模一樣，勁X，你愈反佢佢係唔X聽，惡X晒」。

以其人之道還治其人之身？ 網民建議這樣反擊

有留言直指女子「厚面皮」，認為需用「另類」方法對付，「邏輯同道德係無法擊敗無賴，佢哋需要嚴刑峻法同物理超渡」、「對付呢種人就係同佢鬥大聲，睇下邊個手機勁啲」、「你嘗試用手機播放大悲咒」、「我以前嘅做法係同佢一齊睇，哄埋去問佢呢套咩片？呢首咩歌？然後企定定一齊睇，大部份都會自動收X，有啲寸啲嘅會問我想點，我會話：你播咁大聲唔係想成車人一齊睇㗎咩？通常X一句你都黐線之後都係識自動收X」。

（threads＠emilycpt72）