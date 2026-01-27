訂Nokia手機16年終到貨！非手機店老闆開箱　出貨收貨僅距數公里

訂購手機等到到貨時已變古董。北非國家利比亞（Libya）有手機店老闆於2010年下單購入一批當年最潮的諾基亞（Nokia）手機，但受內戰影響，這批手機竟近日才終於「到貨」，花了足足16年，東主無奈指這批手機已成古董。事實上，這批手機的發貨和收貨地點都是在首都的黎波里，距離只有幾公里，但政局動盪令物流出現問題，才導致令人無奈的結局。



手機店老闆開箱遲來的Nokia手機。（X影片截圖）

訂手機後爆發內戰

外媒Gulf News、CGTN Africa等報道，利比亞首都的黎波里有手機店老闆收到令人傻眼的包裹。事緣他2010年時訂購了一批Nokia手機，不久後發生內戰，這張訂單就此「延遲」了16年才到貨。

手機店老闆開箱遲來的Nokia手機，表情無奈。（X影片截圖）

老闆上傳開箱片 多款陳年Nokia手機

該段在X（前稱Twitter）上流傳的影片看到，手機店的東主最近收到2010年、即內戰爆發前訂購的貨物。他打開「封塵」的包裹，發現裏面是該國「當年最潮」的Nokia手機，部份是2000年代的高階揭蓋式摺機及推蓋式手機。外媒指，老闆拆貨時笑言，已不知這些是「手機」還是「古董」。

物流受影響 收貨發貨點僅數公里距離

事實上，包裹的發貨和收貨地點都位於的黎波里，距離只有數公里，但內戰令國內許多基建在2011年後陷入癱瘓，包括物流及海關等公共服務大受影響，這批手機一直在貨倉滯留。

事件令網民不勝唏噓，又指新世代應不認識這些當年的「神機」，「Z世代永遠無法理解這些經典老 Nokia 手機的重要性和實用性」，又推薦長者可以購入，保證耐用。

（綜合）