港鐵大叔揸鐵鎚！與背心男爭執爆粗踢人　乘客紛走避　附港鐵回應

無論發生何事都應心平氣和解決！網上流傳影片，港鐵車廂內有大叔一度拿着鐵鎚與1名穿黑色背心男乘客起爭執，大叔粗口橫飛，又起腳踢人，其他乘客紛紛走避。影片引起熱議，有網民批評大叔「藏有攻擊性武器、襲擊恐嚇、馬上報警拉佢啦」。



不過也有網民指出兩邊都「唔抵幫」，「1隻手係拍唔響，嗰位黑色背心哥仔，唔撩人，邊度有片睇！光頭阿叔，如果係裝修師傅有搵食架生，係正常！」、「1個不斷挑機，另1個情緒發作，刻意挑起仇恨？害人害己，太危險」、「1人小句，一陣間發生血案，就麻X煩」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，1月20日下午，牛頭角站職員收到乘客求助，指觀塘綫列車上有1位男乘客持有鐵鎚，職員懷疑二人發生爭執。該名求助的乘客自行報警，警方到場後接手跟進。同時，亦有職員上車監察懷疑持有鐵鎚的男乘客，該名男乘客其後離開車站。港鐵呼籲乘客互相禮讓，不要做出可能影響其他乘客的行為，有需要時可報警或向港鐵職員求助。



網上流傳影片，港鐵車廂內有大叔一度拿着鐵鎚與1名穿黑色背心男乘客起爭執。（Threads@gogo.pinky）

有網民1月20日於Threads發文發片表示，「突發！鐵鎚哥」，又說「參照早前新聞，一見到擸架生，真係好大陰影」。

港鐵大叔揸鐵鎚 與背心男爭執

50秒影片見到，1名光頭、戴粗框眼鏡大叔於港鐵車廂內拿着鐵鎚爆粗罵人，其身旁站有男童乘客，大叔隨後放下鐵鎚在袋內，接着又再觸碰鐵鎚，樓主身旁穿黑色背心男乘客立即警告「嗱，阿叔，攻擊性武器呀，你死梗呀你」，大叔被觸怒大喊「嚟呀，報警呀」。

大叔放下鐵鎚在袋內，繼續指罵背心男。（Threads@gogo.pinky）

背心男：你揸鎚死梗呀 大叔被觸怒起腳踢人

背心男指出「你揸鎚呀，你死梗呀你」，大叔隨即走近背心男破口大罵「多X餘呀你」，接着起腳踢人，該節車廂乘客紛紛走避，背心男邊拿着手機拍攝，邊問「邊度上車？住邊度？身分證號碼幾多號？」，大叔未有回答，走回原地。

背心男續說，「揸鎚呀嘛，咁惡嘅」，大叔轉身不滿喊道「撩交打係咪呀？」，再度走近背心男，背心男說「錄住你呀，揸鎚呀你，揸鐵鎚呀，你唔X使走呀」。列車到站開門後，背心男大聲呼叫「喂，報警呀，揸鐵鎚打人呀！」，大叔走回原地，影片就此完結。

該節車廂乘客紛紛走避。（Threads@gogo.pinky）

網民：背心男言語挑釁 VS 大叔拿鐵鎚製恐慌

有網民批評背心男言語挑釁，故意激怒大叔，「反而覺得佢挑釁阿叔」、「淨係見到有個後生仔撩架打，拎鎚仔有好多原因，做維修、裝修、地盤、木工裝櫃都會用到，是但五金舖、日本城都買到，唔通五金舖算係兵工廠？同埋條片都見唔到阿叔拎住個鎚打人」。

也有網民認為，大叔拿起鐵鎚造成恐慌，「既然係搵食架撐，地鐵又唔係佢開工地方，更加唔應該攞出嚟啦，呢啲可以係攻擊性武器喎，正常如果放背囊裝住或者搵嘢遮住邊個知/理佢有錘仔，但拎起嗰下已經有問題啦！」。

