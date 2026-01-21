港鐵屯門站女廁廁格無人卻上鎖　9格僅2格可用　清潔工遭質問咁答

廁格內沒人也被上鎖？有女生於網上發文投訴，港鐵屯馬綫屯門站女廁9格廁所，被鎖剩兩格供人使用，不滿指「企喺度等極都未有廁所！急尿就真係瀨到X街」，質疑清潔工不想清潔，故意鎖起廁格。女生當場質問清潔工，「阿姐你無理由唔知鎖晒㗎喎」，清潔工回應的1句，令她更懷疑「阿姐扮唔知」。



網民質疑清潔工，「肯定係佢鎖，咁佢咪只需要清潔兩格」、「阿姐係咪睇咗啲咩薪水小偷攻略」、「呢個真係要大推，愈來愈多廁所廁格上鎖，我真係以為係壞咗！原來係阿姐偷懶，黐線，女廁條龍係真係可以好長！」、「一直都有，有時間喺朝早沿住觀塘線每個站睇，會發現全部lock晒，入面冇人」。有網民教路，「你真係急的話，5蚊硬幣開到門，呢啲門為咗救人，隔籬個凹位設計成可以扭開」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，1月19日晚上9時許，屯門站1個女廁有部份廁格沒有人使用但門被鎖上，清潔人員其後打開廁格，讓乘客使用，車站會密切留意有關情況。



有女生於網上發文投訴，港鐵屯馬綫屯門站女廁9格廁所，被鎖剩兩格供人使用。（Threads@sukisukilili）

該女生於Threads發文怒斥「嚴重投訴！」，她1月19日晚上約9時於屯馬綫屯門站使用女廁，「發現9格廁所，鎖剩兩格廁所俾人用！其餘7格都係上咗鎖，企喺度等極都未有廁所！急尿就真係瀨到X街」。

屯門站女廁廁格被鎖 9格僅2格可用

女生續說，「呢單嘢一定要投訴，仲要個阿姐扮唔知，見我影住佢，佢即刻攞返條鎖匙出嚟開，真係想問可以咁樣鎖住唔畀人去？」，女生質疑清潔工不想清潔，故意鎖起廁格。

影片見到，女生逐個廁格敲門，共敲了7道門，雖然顯示鎖起，但內裏均無人回應。（Threads@sukisukilili）

女生拍片證廁格內無人：急尿點搞呀

女生指出，「我前面個女仔入去爆石，我同後面個女仔一齊排隊，我哋都等咗8分鐘，我屙完行返出嚟，後面個女仔話等極都冇人出嚟！我哋兩個研究咗啲廁格先知係完全冇人！佢同我都躁咗！有冇屯門人試過」。

影片見到，女生逐個廁格敲門，共敲了7道門，雖然顯示鎖起，但內裏均無人回應，女生不滿道「大佬，人哋急尿點搞呀，你話」，隨後更蹲低拍攝廁格內並無見到有腳。第二段影片，女生質問清潔工「阿姐你無理由唔知鎖晒㗎喎」，清潔工回應說「我要清垃圾過去」。

網民分享同類經歷

網民留言指出，「屯門站好多時都係咁，連日頭都係。試過幾過人排隊，開得兩格，清潔工企喺洗手盆旁邊，有個阿婆話急尿，叫個清潔工開個廁格，清潔工話唔得」、「之前經常去鑽石山站（閘內），發現差唔多次次個廁所門口都係有條帶攔住清潔中」。

有網民分享商場廁所也出現此情況，「某商場，男廁我見過阿姐用黑膠袋同膠紙封X咗兩個尿兜扮晒壞咗咁，我X佢老X，我拆落嚟，感應冇壞，水照樣會感應自動沖洗，尿兜好X乾淨，完全係1個完美冇壞嘅尿兜。去上層，又係咁！不過呢次好啲，3個尿兜，只封兩個，留1個施捨畀你用，真係X街到冇人有。X佢老X擺明想偷懶！」。

